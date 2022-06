Amplia reforma para hacer del colegio Mestre Xixirei un espacio verde y saludable

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez,el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; visitaron ayer el CEIP Maestro Rodríguez Xixirei, en Lavacolla, donde se está desarrollando una obra de rehabilitación integral por importe de más de 615.000 euros. La obra del CEIP Mestre Rodríguez Xixirei se enmarca en un paquete de veinte proyectos de mejora de eficiencia energética en centros educativos seleccionados por la Xunta de Galicia para su cofinanciación con fondos europeos. La actuación se programó en el marco del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de la Xunta y, una vez licitada, surgió la posibilidad de cofinanciarla con fondos destinados a Galicia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Para tal fin, la Xunta y el Gobierno central firmaron un convenio de colaboración el diciembre pasado, por el que se transferían presupuestos para confinanciar, en el caso de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, veinte actuaciones ya programadas y en marcha por parte del Gobierno gallego, por valor de más de 19 millones de euros.

Las obras concretas son, además de la que está en marcha en el CEIP Mestre Xixirei, las de los CEIP Plurilingüe Virxe da Luz (Portomarín), de Frións (Ribeira), Almirante Juan de Lángara y Huarte (Ferrol), Manuel Respino (A Rúa), Sequelo (Marín), Seara (Moaña), Gregorio Sanz (Ribadeo), Plurilingüe Infante Felipe de Borbón (Salvaterra de Miño), CEIP de Figueroa (A Estrada) y la del CPI de Padrenda Crespos (Ourense).

También están cofinanciadas por fondos europeos las mejoras en los institutos IES de Catabois (Ferrol), Fontexería (Muros), Lamas de Abade (Santiago), Blanco Amor (Ourense), As Lagoas (Ourense), de A Pobra do Caramiñal (A Pobra do Caramiñal), San Tomé de Freixeiro (Vigo), Pino Manso (O Porriño) y María Sarmiento (Viveiro).

Tal y como explicó el representante de la Xunta de Galicia, la rehabilitación integral del CEIP Mestre Rodríguez Xixirei permitirá un ahorro energético de alrededor del 50 %, “lo que entronca directamente con los objetivos del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, la hoja de ruta del Gobierno gallego para diseñar los centros educativos del siglo XXI, más eficientes desde el punto de vista energético y, por lo tanto, más respetuosos con el entorno”. La previsión es que los trabajos estén finalizados para el inicio del curso escolar 2022/23.

En concreto, en la parte de mejora de la eficiencia energética la obra incluye la instalación del sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y de una nueva cubierta de teja, incluyendo canalones de acero galvanizado y drenaje perimetral para evitar la aparición de humedades.

Asimismo, se sustituye la carpintería exterior por una nueva de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble bajo emisivo y la carpintería interior en zona de dirección, almacenaje e instalaciones. También se colocarán nuevas luminarias de alta eficiencia energética, tipo LED, con equipos de regulación multisensor.

Por otra parte, se instalará falso techo en todo el centro, se renovarán los baños de Primaria y se habilitarán dos nuevos baños en Infantil (uno de ellos adaptado). A mayores, se adecuará el espacio exterior trasero del edificio de Primaria, dándole acceso desde el interior del gimnasio y construyendo una rampa accesible. También se instalará un graderío y se pavimentará parte del espacio para mejorar su uso.