Ampliación dos autobuses ao Gaiás pola vacinación

A empresa xestora do transporte municipal, Tussa, vén de anunciar a ampliación de horario no servizo de transporte público á Cidade da Cultura este fin de semana, con motivo da campaña de vacinación. As liñas implicadas nestes cambios son:

Liña 9 (horarios para o sábado 26 e o domingo 27): saídas de Casas Novas á Cidade da Cultura, de 8.30 horas a 15.30 (cada 60 minutos); saídas da Cidade da Cultura á Casas Novas, de 9.00 a 16.00 (cada 60 minutos)

Liña C11 (horarios os sábados): prolongacións á Cidade da Cultura (horas aproximadas por Xeneral Pardiñas), 17.30 / 19.45 e 20.00 h

Liña C11 (horarios os domingos e festivos): prolongacións á Cidade da Cultura (horas aproximadas por Xeneral Pardiñas), 10.30 / 13.30 / 17.25 e 20.05