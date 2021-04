Ampliar los juzgados no es una obra prioritaria para la cúpula del Tribunal Superior

ANDREA OCA

Santiago

La próxima construcción de la sede del Instituto de Medicina Legal en Fontiñas fue uno de los temas tratados esta mañana por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, quien se reunió en la capital gallega con los jueces de la Audiencia Provincial -cuya sección 6.ª está en Santiago- y con los de los órganos unipersonales para escuchar de primera mano sus demandas. Pese a que durante años ha coleado la demanda de ampliar la sede judicial, esta no es una de las prioridades de la dirección del TSXG, que considera fundamental construir la sede del futuro Imelga.

“O interesante é ter unha nova sede, é o que penso. Apartir de aí, se ten que ser nun tipo de ubicación ou outra... prefiro manterme á marxe. Farase unha determinación de acordo coa normativa urbanística pero o importante é que se faga unha nova sede”, incidió a raíz de la polémica sobre dónde ubicar el nuevo Imelga. Así, ve este proyecto como la principal necesidad actual frente “a unha ampliación dos xulgados que neste momento non é prioritaria”.

Cabe recordar que los vecinos consiguieron tumbar la propuesta inicial de utilizar la superficie del parque Begoña Caamaño, pero la nueva elección de la Xunta, en la rúa Londres, tampoco convence a los vecinos. En este sentido, el principal escollo no es que haya una nueva sede, algo que apoyan, sino los riesgos que consideran que podría tener para las personas y el entorno. En este sentido, el presidente del TSXG aclara que no hay peligro alguno: “É lóxica a preocupación. A sociedade ten, hoxe en día, unha alarma sobre as actividades que poden ser prexudiciais para a saúde pero estes centros teñen sedes en todas as cidades, en zonas urbanas e poboadas, sen que exista ningún tipo de contaxio ou de circunstancia que poña en perigo a saúde”.

La Xunta ya aclaró en su momento que el nuevo edificio tendrá más carga administrativa que de otro tipo, pese a que sí se contempla que haya laboratorios y una nueva sala de autopsias vinculada a enfermedades de fácil transmisión. En ningún caso el nuevo espacio sustituiría plenamente la actividad que ahora se realiza en otras dependencias, como pueden ser las salas de autopsias del hospital de Conxo o los laboratorios del Instituto de Medicina Legal de Madrid. Uno de los últimos en pronunciarse sobre esta cuestión fue el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien calificó de artificial la polémica por la construcción del edificio, aclarando que los vecinos ya tienen cerca la actual sede del Imelga -en los juzgados-, al mismo tiempo que los de la zona de Conxo tienen cerca las salas del hospital.

Otra de las principales voces en esta materia, el jefe de Patología Forense del Imelga, José Blanco Pampín, aclaró en declaraciones a este periódico que no conlleva riesgo alguno para los vecinos ni para el medio ambiente. También añadía que difícilmente se se percatarán del posible traslado de un cadáver para una autopsia -si finalmente se da ese uso al edificio- ya que los procesos son muy cuidados y discretos en todo momento. De hecho, en sintonía con lo explicado hoy por Gómez y Díaz-Castroverde, indicó que hay lugares centrados en las autopsias, en los que se pueden realizar más de 20 diarias, y que están localizados en plena urbe, como Manhattan, sin perjuicio para la población. “Os veciños nin verán nin sentirán nada desagradable”, concluyen.