Ana Fariña amosa a súa obra na Área do Tambre

arte. La Asociación Área Empresarial do Tambre acolle desde onte unha exposición de pintura da artista caldense Ana Fariña Potel. A mostra Uno de varios estará aberta ao público ata o 16 de xullo na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiago, en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. A Asociación Área Empresarial do Tambre recomenda ás persoas interesadas en visitar a mostra reservar a súa hora de visita para respectar o cumprimento das medidas sanitarias de seguridade e distancia social para a COVID-19 (aepit@poligonotambre.com; 981 55 28 50).

A exposición, a primeira individual coa que chega a Santiago, está composta dunhas 25-30 obras que abarcan distintas épocas creativas, aínda que relativamente recentes. O estilo da súa pintura é realista, pero con certo toque de impresionismo, aínda que a artista prefire non delimitarse a ningún estilo. s. cuiña