Andaina colectiva por 16 municipios del Camino Inglés

En la semana de la reapertura oficial del Camino de Santiago y de la Catedral, 16 de los 18 municipios que engloba el Camino Inglés participaron ayer en la iniciativa promovida por la Asociación de Concellos del Camino Inglés, al que le han añadido el calificativo de ‘seguro’. La jornada se inauguró con un acto en el Puente de Sigüeiro, que contó con la participación de los alcaldes de Santiago y Oroso, Xosé Sánchez Bugallo y Manuel Mirás; el conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, entre otros representantes.

“O que queremos demostrar é que o Camiño se pode facer de forma segura, tomando precaucións nos albergues”, explicó Mirás, que aprovechó el acto para pedir inversión en todos los concellos del Camino Inglés sin desigualdades entre unos y otros. El alcalde de Oroso anunció un acuerdo con la Diputación de 400.000 euros a invertir a partes iguales en todos los municipios de esta ruta. Por su parte, Sánchez Bugallo puso en valor el trabajo que se hace en cada ayuntamiento. “O Camiño intégranos co resto do mundo, pero tamén entre nós. O Inglés destaca, xunto co Francés, pola súa gran relevancia histórica, e son motor de reactivación social e económica”, afirmó el alcalde de Santiago. Bugallo hizo hincapié en que, incluso en la gran crisis económica, las rutas xacobeas han demostrado su estabilidad y capacidad de crecimiento.

Este recorrido, llamado Andaina de Primavera, tenía que haberse celebrado en mayo pero tuvo que suspenderse por la pandemia sanitaria. “Agora é máis necesario que nunca facer o Camiño. Hai todas as garantías sanitarias, nos albergues hai menos aforo e cúmplense as medidas”, detallaba Román Rodríguez. El conselleiro quiso destacar los valores de solidaridade, esfuerzo y superación de la Ruta Xacobea que considera tan necesarios “para a sociedade neste momento”.

El Camino Inglés pasa por dieciocho concellos, de los cuales 16 han hecho los recorridos, a excepción de Paderne y Culleredo. En el caso de Oroso, participaron medio centenar de vecinos que anduvieron unos siete kilómetros. “Hay partes muy bonitas que sorprenden aunque seas de aquí, frondosas con muchos carballos, y otras algo más planas”, cuenta una de las vecinas que se ha unido a la andaina a su paso por Oroso. La afluencia fue similar en Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Cambre, Betanzos, Abegondo, A Coruña, Carral, Mesía, Ordes y Santiago. Los participantes de la capital gallega llegaron sobre el mediodía al final del recorrido: la plaza del Obradoiro.

Las diferentes rutas xacobeas llevan cinco días abiertas de forma oficial al público, desde el miércoles, igual que la Catedral de Santiago. Desde los diferentes comercios y hostelerías que forman parte del trazado de las distintas rutas se insiste en que se están tomando todas las medidas de seguridad para que los peregrinos puedan venir con total confianza. Esta misma semana, la Xunta ha puesto en marcha la página web alberguesxacobeo.gal, una plataforma en la que se puede reservar plaza en cualquiera de los albergues públicos repartidos por el Camino, lo que permite tener más control sobre el aforo.

Las reservas se pueden hacer desde el día anterior hasta la una del mediodía del día de la estancia, incluidos grupos de hasta 5 personas. Siempre que haya disponibilidad se puede obtener la plaza al llegar al albergue, como es habitual. La red pública de albergues tiene en este momento una capacidad máxima del 50 por ciento, y los privados de un 75 %.