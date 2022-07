Ángel Carracedo ataca con dureza el obsoleto sistema universitario y pide cambios

El catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago Ángel Carracedo acaba de ingresar en el claustro de doctores honoris causa de la Universidad de Cantabria por su “destacadísima trayectoria docente, de investigación y de innovación y transferencia” en el campo de la genética.

El acto, que tuvo lugar en el paraninfo universitario, fue presidido por el rector de la Universidad cántabra, Ángel Pazos. A la ceremonia acudieron tambien el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el rector de la USC, Antonio López, entre otras autoridades gallegas. El encargado de presentar al doctor fue el catedrático de la Universidad de Cantabria, José Antonio Riancho.

El ponente destacó también la estrecha vinculación del catedrático de la USC con la Universidad de Cantabria, en la que destacó su colaboración, orientación y ayuda a diferentes grupos de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ambos implicados en diferentes proyectos de investigación. Es el caso de áreas como la Genética Forense, la Genética de Poblaciones y la de Enfermedades Complejas, sobre las que ha ejercido un verdadero “mecenazgo intelectual” en el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla.

En su discurso, el doctor Carracedo alertó sobre “o grave problema do sistema educativo”, que en sus palabras, “necesita unha reforma radical en contidos e métodos”. De la misma manera, manifestó que ese cambio es una responsabilidad de la Universidad que, en su opinión, “debería liderar esa necesaria revolución e non deixarse levar pola inercia dun sistema obsoleto que impide unha formación integrada e unha compresión do mundo que nos rodea”.

En su intervención, el catedrático, que forma parte del selecto club de Gallegos del Año, los premios que cada año entrega EL CORREO GALLEGO a las personalidades más destacadas de todas las áreas y sectores, detalló su campo de actividad, la genómica. Carracedo explicó que esta disciplina “permite la identificación de nuevas terapias, la estratificación de los pacientes para que los medicamentos sean más eficaces y la aceleración del proceso de investigación preclínica”. Además, señaló que la genética de las enfermedades psiquiátricas, campo que investiga actualmente, tiene un componente hereditario “elevadísimo, mucho más que cualquier cáncer, pero se conoce muy poco”.

Carracedo, una autoridad a nivel internacional en el campo de la genética, ya había recibido en 2012 el mayor reconocimiento en el campo forense, la Adelaide Medal. Actualmente preside la International Academy of Legal Medicine y el Consejo Asesor Forense de Cruz Roja Internacional. Cabe destacar que la propuesta de su reconocimiento surgió del Departamento de Medicina y Psiquiatría, con el apoyo del de Fisiología y Farmacología y de la Facultad de Medicina de la institución cántabra.

El catedrático recibió ayer cientos de felicitaciones por este nuevo reconocimiento.