Ánimo, que llega Cristo

Suele decirse en nuestra sociedad que “el que espera, desespera”... La razón estriba en que, lo que agrada, se quiere tener “ya”. Sin embargo, es signo de madurez el no perder la calma. Los profetas y otros autores de los Libros Sagrados lo han recordado una y otra vez. Habacuc decía a los que reclamaban la ayuda divina que no se impacientaran, que llegaría, y que, mientras que el altanero tiene el alma hinchada, el justo vivirá por su fe. En general, como refiere Jesús, los profetas anuncian algo que de ordinario no ven, al revés de lo que les sucede a los contemporáneos del Maestro, que contemplan realizado lo que los profetas predecían.

La 1ª lectura de esta tarde y de mañana, del libro del profeta Isaías, anuncia buenas noticias para los creyentes. Ello se describe mediante imágenes como la alegría del desierto y del yermo, el anuncio de que el Dios en quien creen trae el desquite, que los ojos del ciego se abrirán, la lengua del mudo cantará...: en fin, que la pena y la aflicción se alejarán.

La 2ª lectura, tomada de la Carta de Santiago, comienza pidiendo paciencia en la espera de la venida del Señor, del mismo modo que el agricultor aguarda pacientemente el fruto de la tierra. Añade que la venida del Señor está cerca, pero procede esperar sin quejas, como los profetas, que hablaron en nombre del Señor y en muchas ocasiones no vieron el cumplimiento de lo que habían dicho.

El Evangelio de esta tarde y de mañana, muestra a Juan Bautista en la cárcel, tratando de saber si aquella persona de la que hablaban era el Mesías esperado u otra persona. Al transmitirle a Jesús esa pregunta, de parte de Juan, Jesús responde aludiendo a la profecía de Isaías, de que los ciegos habían llegado a ver, los mudos a hablar..., y que a los pobres se les anunciaba el Evangelio. Jesús habla del Bautista como el precursor, en cumplimiento de la profecía según la cual era “el mensajero que le preparaba el camino”. Añade que no ha habido ninguno más grande que el Bautista, pero que el menor en el Reino de los Cielos es mayor que él.