Aniversario en Sar con baile, música, folclore y gastronomía

Santiago se viste de gala de nuevo para acoger el festival Folk na Beira do Sar. Tras dos años de parón debido a la pandemia, la ciudad abre sus puertas hoy a actividades de todo tipo, desde el ámbito cultural y artístico, hasta el sector gastronómico y comercial. Será una jornada repleta de música, fiesta, baile y literatura en el barrio de Sar, donde se desarrollará, desde el mediodía y hasta bien entrada la noche, un amplio programa de actividades.

El festival, que dará comienzo a las doce, arrancará con una amplia demostración del sector hostelero compostelano en el Brañas do Sar. Habrá catas de vinos, de queso y de miel, entre otros productos típicos gallegos, además de una degustación de tapas a cargo de varios establecimientos.

Mientras tanto, el Claustro de la Colegiata acogerá la exposición Arte e innovación, de Rubén Ramos Balsa, así como otra denominada La vestimenta tradicional gallega ,organizada por la Agrupación Folclórica Colexiata del Sar, que este año celebra su cuarenta aniversario y, con este motivo, se ha volcado en la organización de actividades para todos los públicos, entre ellos la propia actuación del grupo.

La literatura también estará presente en el festival, que contará con la presentación de varios libros de autores reconocidos. Los niños disfrutarán con talleres y cuentacuentos.

El festival concluirá con la actuación de Carlos Núñez, en la plaza de la Colexiata, a partir de las 20.30 horas. El artista ofrecerá un concierto titulado Lugares Máxicos, que contará con la participación de la Agrupación Folclórica Colegiata del Sar. El propio artista manifestaba ayer en sus redes sociales la emoción que le embarga por actuar en un lugar así: “Que lugar máis fermoso, á beira do río Sar, cun paseo que chega ata a casa de Rosalía de Castro, alí mesmiño, case ao pé do famoso carballo de Conxo”. El afamado gaiteiro expresó además el orgullo al poder compartir velada con los representantes de la Asociación Colexiata do Sar.