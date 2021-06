Antonio Catalán dedica la Ruta a su hijo Carlos y socios fallecidos

Santiago. El fundador y presidente de AC Hotels, Antonio Catalán, criticó ayer la “inexistencia” de un criterio unificado por parte del Gobierno y las comunidades autónomas en el proceso de desescalada en España.

En declaraciones a los medios en la compostelana praza do Obradoiro, el hostelero navarro considera que la desescalada y reapertura del ocio y el turismo español debe ser llevada a cabo con criterios “técnicos” y no políticos, pero califico de “desastre” que las administraciones públicas no consigan llegar a acuerdos “cuando la sanidad cobra más importancia que la política”.

Catalán también reiteró su posición favorable al pasaporte sanitario de la Unión Europea. “El hecho de poder mostrar en tu teléfono una credencial de que estás inmunizado agilizará y facilitará la llegada de turismo a España”, afirmó.

Con todo, arrojó una nota de “optimismo” a la situación del turismo español. “El verano de 2021 está casi perdido, pero las previsiones del sector son que dé comienzo la recuperación en el último trimestre y continuar en el 2022” concluyó.

En este sentido el ocio nocturno y el sector hostelero ya ha mostrado su rechazo con las medidas que quiere imponer el gobierno de Sánchez en todo el territorio español. Hay que recordad que pubs y discotecas llevan muchos meses cerrados y sin poder trabajar. De hecho, algunos no han podido aguantar la situación y no les ha quedado más remedio que cerrar. Los que resisten piden poder trabajar de una vez por todas. ecg