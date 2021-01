‘Apagón tecnológico’ en el rural: sin acceso a internet en plena pandemia

Virginia es profesora y vive con sus dos hijos, Iván y Natalia, en una casa en Grixoa. “Ya desde el confinamiento trabajábamos y estudiábamos los tres online. Pero los problemas que tenemos para acceder a internet nos dificultan muchísimo las tareas”, explica Virginia, quien imparte clases en un instituto de Santiago. Mientras, Iván, que cursa 2.º de Ingeniería Informática en la USC, afirma que esta situación le obliga a pasar menos tiempo en casa del que le gustaría. “La velocidad máxima que alcanzamos en mi vivienda es 1mb/s, con suerte. No vivo solo, por lo que esa velocidad la tengo que compartir con más personas, imposibilitando a cualquier usuario la conexión a la red”, relata antes de reivindicar su derecho a tener internet en unas condiciones que al menos le permitan desarrollar su trabajo académico.

En este sentido, destaca que la “pésima cobertura” de la que disponen le ha jugado más de una mala pasada. “Una vez no pudo entregar un trabajo dentro de plazo por no tener línea”, interviene Virgina.

En un momento como el actual, en el que el teletrabajo y las clases online forman parte del escenario cotidiano por la crisis sanitaria, las dificultades para acceder a internet en el rural de Santiago incomodan todavía más a los vecinos, que demandan que se solucione cuanto antes la situación. En este sentido, Fernando Ramos, que reside también en la parroquia de Grixoa, subraya que todos los días a partir de las diez de la noche ya no puede acceder a internet, tal y como se observa en una de las fotos que acompaña estas líneas. “No se puede reproducir un vídeo y a veces ni siquiera es posible abrir el WhatsApp. Desde el confinamiento, internet es una herramienta vital para estudiantes, autónomos, empresas, pero aquí no disponemos de ella. En este sentido, varias compañías con sede en la parroquia no pueden desarrollar sus actividad con normalidad”, afirma Fernando, quien califica la situación de “desesperante”. Y añade un dato más: “La velocidad ADSL no alcanza los 0.5 Mbps”.

Y es que tal y como relata este vecino, no solo en los hogares padecen las dificultades para acceder a Internet, puesto que también las empresas tienen que desarrollar su labor profesional en unas condiciones más que precarias. “A conexión é moi mala. É incomprensible que estando a dous kilómetros do polígono da Sionlla non teñamos fibra óptica. E non só iso, tampouco temos abastecemento de auga nin saneamento”, afirma David Mosquera, de la empresa Mosquera Técnica de Aguas. “É incrible o que está pasando en moitos puntos do rural do Concello de Santiago, cun déficit impropio da capital de Galicia”, añade David. En esta misma línea, Iván subraya que “no solo es un tema que afecta al estudio, sino que también condiciona la vida social”. “Mis conocidos al menos pueden disponer de la velocidad suficiente para soportar una cámara y un audio limpio; yo no puedo decir lo mismo”, señala este estudiante de Ingeniería Informática.