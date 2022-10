Aparcamientos sí, aparcamientos no

El debate está en la calle. La propuesta del presidente del PP compostelano para construir dos grandes aparcamientos en entornos tan estratégicos como el Campus Vida y el Mercado de Abastos ha abierto la caja de Pandora en un tema que siempre despierta susceptibilidades. La necesidad de zonas de estacionamiento es una realidad en la capital gallega, que ha sufrido en los últimos años un descenso en la cifra de plazas en superficie, a raíz de las reurbanizaciones o simples restricciones.

Si uno pregunta a los ciudadanos es bastante probable que el aparcamiento sea una de sus preocupaciones. Otro tema diferente es ponerse de acuerdo en la zona escogida para crear grandes bolsas de estacionamiento. La iniciativa de Borja Verea considera que dos puntos estratégicos serían el Campus Vida y la Plaza de Abastos, y de hecho ya tiene estudiado el proyecto y cuenta con imágentes virtuales. Hay quien considera que esos entornos, especialmente sensibles, deben estar protegidos, aunque en este caso los parquins serían bajo tierra y la reurbanización supondría el efecto contrario al que se cuestiona: habría menos vehículos en la superficie que en la actualidad. No sería ni la primera ni la segunda ciudad monumental que cuenta con aparcamientos en zonas especialmente sensibles, desde luego.

El aparcamiento del Campus Vida sería completamente subterráneo y dejaría libre de vehículos el recinto universitario, con lo que se ganaría espacio peatonal en ese entorno, además de “aliviar o tráfico de todo o Ensanche, revitalizando así o comercio e facilitando as peatonalizacións”. Además, el proyecto de Verea “suporá unha remodelación do Campus Sur, mantendo todo o mobiliario senlleiro, así como todas as árbores e modernizando todos os espazos para maior disfrute das familias, veciños e comunidade universitaria. Un campus para o século XXI”.

Está previsto que la licitación, construcción y gestión fuesen completamente municipales, “y con tarifas y precios reducidos”. Contaría con 480. Cada una de ellas, de 5 por 2,50 metros de superficie y con una reserva de un 8 por ciento para las adaptadas. Los accesos principales serían por la avenida de A Coruña y por Rosalía de Castro, a la altura del Rei do Bocadillo y la Librería Mayso. Tendría asimismo seis accesos peatonales, dos de ellos con ascensor.

La propuesta de un parquin en la Plaza de Abastos reabre un viejo debate sobre si es posible o no técnicamente construirlo, ya que incluso llegaron a realizarse unas catas previas. El PP sostiene que no solo es viable, sino que sería muy conveniente y beneficiaría al entorno del mercado y a los vecinos de la zona monumental, que sufren muy especialmente la falta de plazas de estacionamiento. La única alternativa que se ofreció en los últimos años para crear plazas de aparcamiento fue en la periferia, que no estaban especialmente diseñados para los compostelanos, sino más bien para los que venían a trabajar a la ciudad. Se trataba de evitar que entrasen en el meollo urbano. Con escaso éxito, hay que decir, porque no funcionaron como estaba previsto, quizá en buena medida por las carencias en el transporte urbano, que no facilitaban dejar el vehículo y acceder al centro en pocos minutos.

Hay que tener en cuenta que un parquin estratégico como es el de la plaza de Galicia también está en la picota. No se ha decidido si continuará o no después de que concluya su concesión en 2025. Se trata de un entorno que estará afectado por la normativa europea que regula y limita el acceso de vehículos al centro de las ciudades siempre que no cumplan una serie de requisitos. Básicamente, que sean ecológicos, con lo que los motores únicamente de combustión estarán vetados.