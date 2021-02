Aparcar en zona BiC o en un patatal

Aparcar en Santiago no es nunca tarea fácil. Y si llueve menos. Pero, ¿se imaginan hacerlo en un lugar que fue declarado el primer Bien de Interés de Cultural (BiC) de Galicia, como es la Colegiata de Sar, una de las grandes joyas del Románico? Pues en la explanada de esta iglesia aparcan a diario hasta ochenta coches, pese a ser recinto privado.

El párroco de Sar, José Porto Buceta, denunció a este periódico que “es una zona privada, reservada sobre todo para que los fieles que vengan, ya sea a un acto litúrgico o a alguna de las actividades que hacemos, puedan tener un sitio donde dejar el coche. Pero a diario, desde primeras horas de la mañana, está lleno de coches que aparca gente que trabaja en la ciudad, y no tiene dónde aparcar. Y menos de forma gratuita, como es este caso”.

Explica que “lo habitual es que haya medio centenar de coches, pero hay días, sobre todo si llueve, que llegan a pasar de los ochenta. Además, algunos los dejan el lunes y no los sacan hasta el viernes o sábado”.

Señala que fue a raíz de las obras en Castrón Douro cuando abrió la mano en Sar, y que se debería hacer un parquin cerca del Parlamento. Asegura que lleva mucho tiempo denunciando esta situación tanto al Concello como a la Policía Local, “pero o me dan la callada por respuesta, en el primer caso, o me dicen que es competencia mía prohibir que dejen el coche. Me pasan la pelota”, se queja.

En este sentido, urge una solución, “porque no me importa facilitar un servicio público, pero no con tanto movimiento de coches, que están dejando la zona echa un desastre con losetas en mal estado o rotas. Está ya fuera de control”.

“El barrio de Sar está abandonado completamente, al igual que otros de la ciudad, y aunque se ponga la excusa de la pandemia esta situación no es de ahora, sino que viene de lejos”, denuncia. Además, recuerda que estamos en pleno Año Santo, “y no creo que sea la imagen de Santiago que quieran presentar”.

Por su parte, el parquin de Altiboia, que se habilitó por la supresión de buena parte del aparcamiento en Concheiros, por las obras de reforma, (aunque la mayoría de las plazas se eliminará de forma definitiva) presenta un aspecto lamentable. Un auténtico patatal, y varios conductores han denunciado una serie de robos en los vehículos, principalmente por las noches. Y es que pese al acondicionamiento reciente del pavimento, hay ya un reguero de baches. Algunos realmente grandes, que hacen casi inviable la circulación, ya que se trata además de un vial muy estrecho, que deja poco margen de maniobra.

A esta situación hay que añadir que el recinto de Altiboia, ubicado al lado del Conservatorio, no cuenta con puntos de luz, con el problema que supone para los usuarios en cuanto a visibilidad una vez que dejan aparcado el coche. Y también de seguridad.