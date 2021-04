Apertura da convocatoria do Concurso Narf para artistas

Santiago. O Concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais da Deputación da Coruña vén de abrir nova convocatoria, a décimo terceira, aberta a calquera proposta de música popular que non fose premiada nos cinco anos naturais anteriores do concurso. Trátase dun galardón consolidado que ten descuberto numerosas bandas que hoxe podemos ver nos principais festivais da Península, como Familia Caamagno, Bala ou Mounqup, que se contan entre algunhas das propostas gañadoras. O obxecto da convocatoria é difundir, apoiar e promocionar os grupos e artistas musicais das diferentes comarcas e localidades galegas, así como lembrar e difundir socialmente a figura e a obra do músico, compositor para espectáculos musicais e teatrais e dinamizador cultural, que foi o cantante Fran Pérez Narf. A dotación económica deste galardón é de 3.000 euros para o primeiro clasificado, 2.000 para o segundo, 1.500 para o terceiro e 1.000 para o cuarto e o quinto. O xurado realizará unha primeira selección dun total de cinco artistas e grupos despois da audición das maquetas recibidas. Os grupos ou artistas que resulten seleccionados accederán á fase final, que terá lugar no seo dunha gala na que terán que presentar en directo cadansúa proposta musical.

O prazo de presentación de candidaturas remata o 25 de maio. Consulta toda a información, bases e convocatoria no enlace www.dacoruna.gal/cultura/premios/rock

Fran Pérez, Narf. s. cuiña