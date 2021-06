Apertura da Maker Faire Galicia no Gaiás, con preto de 4.000 inscritos

En liña. Un Museo Centro Gaiás convertido en contorna virtual en 360º acolle a partir de hoxe a Maker Faire Galicia, que repite este ano cun formato enteiramente en liña no que argalleiros de sete países diferentes –España, Arxentina, Xapón, México, EE.UU., Portugal e Brasil– presentarán os seus proxectos. Despois do éxito da pasada edición, na que se convertía nunha das primeiras Maker Faire do mundo en dar o salto dixital, o evento volve apostar por un formato totalmente de balde, 100 % virtual, e máis global ca nunca, con preto de 4.000 inscritos, cifras que cuadriplican as da última edición. Durante as cinco xornadas que dura o evento (do 2 ao 6 de xuño), as persoas visitantes poderán –a través dunha plataforma dixital que recrea o Museo Gaiás– interactuar con makers de todas as idades, tomar parte en diversos talleres ou asistir a charlas e mesas con referentes mundiais no ámbito da innovación. O secretario xeral de Educación e Formación Profesional, José Luis Mira, participou onte na rolda de prensa de presentación da feira, onde destacou que “a innovación educativa ten tamén o seu espazo neste encontro no que tecnoloxía, cultura e educación van da man”. ECG