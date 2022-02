Apertura dunha nova exposición na Granell

MEDIO AMBIENTE. A Fundación Eugenio Granell abre hoxe unha nova exposición, O Medio Ambiente. O mar na Coruña, en torno ó tema primordial do medio ambiente e o seu impacto no noso día a día. Esta mostra é a segunda entrega dun ciclo expositivo comisariado por Natalia Fernández Segarra, directora da Fundación Eugenio Granell. Se ben a exposición anterior puxo no punto de mira a cidade de Santiago, neste caso a protagonista será A Coruña e o seu mar. A exposición componse integramente por fondos da Fundación dispostos en dúas salas. A sala 4, por exemplo, amosa na súa totalidade obras de Granell vinculadas co mar e A Coruña, destacando entre outras El mar de Orzán se yergue cada noche (1965) ou Homenaje a los amantes de la playa de Riazor (1980), sobre a cal Granell escribiu o libro Historias de un cuadro, é a única vez que Granell analiza unha das súas obras. Na sala 5 atopamos unha coidada selección de obras de diferentes autores pertencentes á Colección Surrealista da Fundación Granell, onde observamos pezas como Rotorrelieve – Poisson japonais (1953) de Marcel Duchamp ou Escuchar lo profundo (2007) de Ludwig Zeller. A exposición abrirá ao público ás 11.00h e poderase visitar durante todo o día, de maneira gratuíta, en horario de museo: de 11.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 h. REDAC.