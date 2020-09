Aplauso del Eixo Atlántico al modelo de Santiago con el Hub de A Sionlla

El Hub de A Sionlla, el polo de innovación con empresas de tecnología avanzada que se está poniendo en marcha en Santiago, fue ayer puesto como ejemplo en la cumbre del Eixo Atlántico. Una reunión que sentó un precedente, ya que es la primera en la que junto a los representantes municipales gallegos y portugueses, participó un nutrido grupo de expertos en distintos ámbitos para analizar la situación que plantea la crisis sanitaria por la pandemia.

Bajo el título de La era Postcovid, de lo que realmente se habló no es del pasado, sino del presente y el futuro, porque la crisis puede suponer una oportunidad para poner en marcha atractivos proyectos. Y que se aproveche o se pierda es la cuestión.

Economía y empleo, políticas sociales y sostenibilidad fueron los ejes sobre los que se centró el debate y sobre los que los participantes expusieron sus opiniones acerca del camino que se debe seguir.

La digitalización para romper la brecha existente, no solo a la hora de modernizar las administraciones locales, sino también para su extensión a toda la sociedad, fue uno de los ejes, y ahí la representación compostelana tuvo un especial protagonismo. Fue gracias a las intervenciones del alcalde, Sánchez Bugallo, y del investigador, Ángel Carracedo; mientras que el polo innovador, el denominado Hub de A Sionlla, se convertía en ejemplo de cómo potenciar la investigación y, al tiempo, obtener rentabilidad económica y social de ella.

Por ello, señaló Bugallo que una de las prioridades de los gobiernos locales debería ser garantizar la prosperidad, sobre todo de las nuevas generaciones, garantizar su futuro, evitando ese círculo vicioso que afecta a muchas urbes de disponer de jóvenes bien formados pero condenados a la emigración.

“Nos últimos anos tivemos un crecemento enorme, pero centrado no turismo e nos servizos, e menos na industria, que fai 30 anos representaba un 15 % ou un 17 % do PIB, e hoxe representa o 7 %”, una situación que la crisis ha puesto al descubierto, porque “canto máis dependemos do sector servizos e do turismo, e canto máis internacionalizado e diversificado está este turismo, máis sufrimos”.

Por suerte, explicó, “no noso caso contamos cunha universidade que non só é histórica, senón punteira en investigación en Biomedicina e Biotecnoloxía”, cuyo potencial es necesario aprovechar, y para ello ya se han dado algunos pasos decisivos. “Temos que poñer en valor e incardinar todos os nosos recursos”, afirmó el regidor.

Sector puntero. Recordó, asimismo, su sorpresa cuando con motivo de la visita de un científico alemán a Santiago éste le había manifestado que la ciudad estaba muy por delante en materia de investigación en Biomedicina, pero que el problema era que aquí no existía industria para canalizar este conocimiento. De esta forma, señaló que, en estos momentos de crisis, y con la perspectiva de disponer de los fondos europeos de reconstrucción, es necesario establecer muy bien las prioridades. Una de ellas es precisamente la puesta en marcha de proyectos de este tipo, capaces de generar empleo de calidad y evitar que el talento formado en Galicia se vea abocado a emigrar.

En esta misma línea intervino también Ángel Carracedo, destacando además la necesidad de combinar los innegables avances en investigación en el Eixo Atlántico, con una colaboración mucho más estrecha entre los diferentes centros. “Somos bos en investigación, pero malos en transferencia”, señaló, al tiempo que expresaba su confianza en que el nuevo polo de innovación sirva para estrechar más los vínculos en la comunidad científica. “Ciencia e investigación son os motores necesarios para conseguir unha economía potente”, y para ello el polo previsto en el polígono de A Sionlla es uno de los primeros pasos.

Y es que, como señalaba el secretario del Eixo Atlántico, Xan Vázquez Mao, uno de los objetivos fundamentales para la recuperación no es crear cualquier tipo de empleo, sino que debe ser de calidad, también por interés social, porque de la buena marcha de las empresas, los autónomos y los trabajadores, dependen también los ingresos fiscales que luego permitirán el funcionamiento de los servicios públicos, y no las empresas foráneas.