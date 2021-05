Aplazado O Son do Camiño

O Son do Camiño se aplaza a los días 16, 17 y 18 de junio de 2022, fechas para las que se desvelará un primer avance del cartel en los próximos días. Las entradas de 2021 serán válidas para la edición 2022, tercera del Festival. El proceso de devolución se abrirá el 17 de junio. Según la organización, mantendrá a buena parte de los cabezas de cartel de 2020, y “reunirá a más de 40 artistas: de renombre internacional, con amplia representación gallega, propuestas que visitarán por primera vez Galicia y diversidad de estilos, conformando así un evento para todos los públicos”. En sustitución de esta cita musical, O Monte do Gozo acogerá este verano una nueva propuesta cuya programación se dará a conocer la semana que viene: O Son do Camiño-Perseidas. Este evento tendrá entradas independientes a las adquiridas para la edición oficial del festival.