Aplazan el debate de los presupuestos municipales por la bajada de ingresos

La negociación de los presupuestos municipales para 2021 tendrá que esperar todavía. Estaba previsto abrir las negociaciones en unas semanas, pero ahora habrá que rehacer las cuentas para encajar la reducción de ingresos que supone la sentencia sobre las plusvalías.

En unos tres millones de euros calculó el alcalde, Sánchez Bugallo, la aminoración de los ingresos por este motivo, lo que limita mucho la capacidad de maniobra y obliga a reformular las inversiones previstas. El alcalde explicó que una parte importante del presupuesto, en torno al 93 %, ya está comprometido de antemano, entre salarios y gastos corrientes, y que el 7 % restante es de lo que se dispone para poner en marcha proyectos. Sobre este último apartado es sobre el que habrá que aplicar el descuento.

Por ello, anunció el aplazamiento de las conversaciones, porque en las actuales circunstancias, “é moi complicado tomar decisións”.

Con todo, destacó que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que cuestiona no es el impuesto en sí, sino el sistema de cálculo que se aprobó en el año 2012, “polo goberno de Mariano Rajoy, sendo ministro de Facenda Cristóbal Montoro”.

votación. Así las cosas, resultará difícil, sino imposible, que las cuentas se puedan someter a votación en el plazo establecido, es decir, para que entren en vigor en enero, y habrá que esperar a que se negocien con la oposición.

Cabe recordar que en el presente año el grupo de gobierno tuvo que recurrir a vincular la aprobación de las cuentas a una cuestión de confianza, y que no salieron adelante hasta la primavera y en el último pleno, cuando CA y BNG se ausentaron de la sesión y salieron adelante con los diez votos a favor del grupo socialista frente a los ocho en contra de los populares. Esta cuestión de confianza solo se puede presentar dos veces en cada mandato, y nunca en año electoral.

También en materia de recaudación, el alcalde rechazó entrar en el debate abierto en el pleno del jueves por la concejala de Hacienda, Marta Abal, cuando propuso la aplicación en Santiago de una tasa turística para financiar los gastos que supone la presencia masiva de visitantes.

Sánchez Bugallo se limitó a señalar que este tipo de tributo como todo lo relacionado con el turismo es una competencia autonómica, y que no hay perspectivas de que este tema se vaya a plantear en el Parlamento de Galicia.

Asimismo, el alcalde se refirió a otro aspecto recaudatorio y que también provocó polémica en el pleno; la gestión de las multas de tráfico por parte de una empresa.

“O Concello de Santiago non ten medios materiais nin humanos para asumir a xestión e tramitación de sancións”, y por eso tanto ellos como el PP y CA habían contratado el servicio.

Desmintió el supuesto “afán recaudatorio”, con las cifras de los últimos cinco años: “En 2020 foron 2.204.436 euros; unha cifra similar á de 2011, cando gobernaba o PP, que foron de 2.140.631”. También que en los años entre 2016 y 2018 “os ingresos foron maiores”, y que solo habían experimentado una subida en 2019.

El actual contrato lo suscribió CA en 2018, en sustitución de otro del PP en 2012, “no que se abonaba un 30 % e o concello tiña que pagar o 60 % dos gastos de correos”.

Ahora, explicó, se abona el 25 % de las multas, pero “non é que leve ese beneficio”, sino que con ese porcentaje es con el que se cubre los gastos de funcionamiento del servicio. Recordó que su contratación se debió “a non dispoñibilidade de medios materiais e humanos para tramitar as multas no propio concello”, y que hoy sería imposible reasumirlo, mientras no se anule la tasa de reposición de efectivos.