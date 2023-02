Apoio de realidade virtual para nenos con cancro

INICIATIVA NO CHUS Para os nenos e nenas diagnosticados de cancro, enfrontarse aos tratamentos de oncoloxía radioterápica pode supoñer unha experiencia descoñecida e inquietante. Impedir que o impacto da enfermidade e da sesión lles pase factura a nivel persoal e familiar é o obxectivo de I am ready, un proxecto de Nixi for Children e de The Ricky Rubio Foundation que está funcionando dende hai meses no hospital Clínico de Santiago, o único centro hospitalario galego que participa nesta iniciativa. Trátase de evitar os estados de ansiedade e trastornos similares que sofren os pacientes pediátricos ante os tratamentos de radioterapia mediante unha experiencia de realidade virtual preparatoria, que combina imaxes reais 360º cun personaxe de animación 3D que se chama Nixi, e que axuda a quitar o medo. ecg