Aposta polo mantemento das axudas aos sectores máis afectados pola crise

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, fixo entrega ao alcalde e á concelleira de Facenda dun documento para darlle prioridade a 40 propostas que reclama a veciñanza para incluír nos Orzamentos de 2022. Segundo explicou, a maioría destas propostas foron aprobadas en Pleno e contan cunha gran demanda social, por se tratar de necesidades dos barrios e parroquias, e só requiren vontade política para levalas adiante pois son de escaso custe económico. “Outra parte precisa dun investimento maior, tal e como xa levamos manifestado en reiteradas ocasións, para o que demandamos que exista unha priorización plurianual e unha planificación coordinada entre os distintos departamentos municipais”, advertiu.

Para o BNG é fundamental que estes orzamentos de 2022 inclúan o mantemento dunha liña de axuda aos sectores afectados pola crise derivada da pandemia (cultura, comercio, hostelaría e turismo), así como a creación dunha liña de axudas aos sectores afectados polas obras, de maneira moi especial do Barrio de San Pedro e Os Concheiros, sinalou.

O BNG tamén reclama que se erixa unha estatua en homenaxe a Ánxel Casal, alcalde asasinado no franquismo; a construción dun aparcadoiro no Campus Sur de xestión pública; o cumprimento dos compromisos co rural en dotacións de saneamento e abastecemento; a convocatoria da liña de axudas para ONG e cooperación, a negociación coa Xunta para a cesión da parcela para construír o Centro de Día das Fontiñas e un Plan de mellora do barrio das Fontiñas.

Propón a dotación dun servizo de control do cumprimento dos pregos das empresas concesionarias con recursos e persoal suficiente, o cambio de modelo dos comedores escolares e a incorporación de partidas para cumprir os compromisos da Mesa de Negociación para a RPT e, moi concretamente, da garantía da carreira profesional, da promoción interna dos bombeiros e da creación do Grupo B.

Ademais, aposta polo proxecto para instalar unha planta de compostaxe comarcal, por un paquete de medidas para frear o despoboamento, a favor da conservación do comercio de proximidade e tradicional e de recuperación de espazos emblemáticos na Cidade histórica. Tamén defende o cumprimento do acordo de feminización das rúas, coa colocación das placas cos nomes de mulleres propostos polo BNG e aprobados no Consello Asesor de Condecoracións.