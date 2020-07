Apóstolo: non haberá actividades artísticas nas rúas

Santiago. A Concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá acordou a suspensión de actividades artísticas na vía pública durante as Festas do Apóstolo os días 24 e 25. Segundo indicou Gonzalo Muíños, edil de Mobilidade, as deste 2020 serán “unhas festas excepcionais nunhas circunstancias excepcionais como son as da covid-19”, pero con “propostas para todos os públicos e en formatos máis reducidos e seguros”. O concelleiro resaltou dous espazos que “serán un pouco o eixe das actividades, principalmente dos concertos: a praza da Quintana e o parque de Galeras”. Ademais, haberá algún concertos e outras actividades como danza ou actuacións noutros lugares, como o parque de Bonaval. ecg