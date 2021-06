Apóstolo: repetirase o sistema de ‘lanzamento múltiple’ dos Fogos

A empresa Pirotecnia Ricardo Caballer será a encargada da organización dos Fogos do Apóstolo, que serán o 24 e o 31 de xullo, ás 23:30 h. O espectáculo da noite anterior ao Apóstolo efectuarase desde 5 localizacións da cidade: Parque Eugenio Granell, Parque Carlomagno de Fontiñas, carballeira de Santa Susana, As Cancelas e Monte Gaiás. O espectáculo pirotécnico do 31 de xullo será desde o Monte Gaiás, onde está a Cidade da Cultura. Son as mesmas localizacións do ano pasado, coa incorporación de As Cancelas e a eliminación de Almáciga, Monte de Deus e Granxa do Xesto. Nestes últimos enclaves suspendéronse os lanzamentos a última hora o pasado xullo debido ao elevado risco de incendio.

O deseño da proposta técnico-artística, produción, realización e execución dos espectáculos pirotécnicos, de 15 minutos de duración, foi adxudicada na xunta de goberno local celebrada esta mañá a Pirotecnica Ricardo Caballer por 269.355,68 euros. Tamén corren a cargo da empresa os traballos de transporte, montaxe e retirada do material necesario, a provisión do material e da maquinaria necesaria para a montaxe e instalación dos fogos, a vixiancia e seguridade de todo o proceso, e a limpeza de todos os restos producidos polo disparo dos artefactos pirotécnicos, entre outros servizos.

Pirotecnia Ricardo Caballer é unha empresa valenciana, fundada en 1881, que ao longo da súa traxectoria leva acadados numerosos premios. Entre eles o primeiro premio, no ano 2.000, no IV Sky Concert, concretamente no Concurso Internacional de Piromusicales de Yokohama (Japón); o primeiro premio do público, a Concha de Ouro no Festival Internacional de San Sebastián, no ano 2001; o primeiro premio do público en 2003 no Festival Internacional de Piromusicales de Sttutgart (Alemania); ou máis recentemente, en 2017, o primeiro premio no espectáculo internacional Ignis Brunensis de Brno (República Checa).