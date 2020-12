Apoyo al rey y recuerdo a los afectados por la pandemia en la Ofrenda

El apoyo al rey y recuerdo a los afectados por la pandemia, en especial a quienes han perdido la vida, marcaron ayer la Ofrenda Nacional con motivo de la Traslación de los restos del Apóstol. En su invocación, el delegado regio, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, declaró que “representar en esta ceremonia a su majestad el rey Felipe VI es un motivo para subrayar el imprescindible papel unificador de la Corona de España, reconocido por la Constitución como monarquía parlamentaria”. Así, el oferente añadió que “tradición y modernidad, costumbre e innovación, permanencia y cambio, se dan cita en esta institución constitucional refrendada por el pueblo que encarna la permanencia y armonía de la Nación”.

“Esa síntesis de principios”, continuó, “está muy presente aquí en esta Catedral que ha sido reinaugurada hace pocos días: siglos de historia y devoción han recobrado su antiguo esplendor gracias al trabajo de modernos artesanos que han utilizado técnicas y destrezas de nuestro tiempo para garantizar la pervivencia de un monumento que quiere ser eterno”.

También indicó que “en medio de la desgracia recordamos que el ser humano es capaz de realizar grandes proezas, conocidas en algunas pocas ocasiones y casi siempre anónimas. Sanitarios, asistentes sociales, cuidadores, agentes, militares, profesores, mensajeros, vendedores, formaron un ejército pacífico de la solidaridad que finalmente ha triunfado”.

Asimismo, destacó que “el trabajo científico de numerosos investigadores logra que este final de año venga marcado por el signo de la esperanza, y no por el del pesimismo”. En gallego, quiso añadir “agárdannos etapas duras neste outro Camiño que percorremos pola historia. As secuelas da pandemia terán unha dimensión dificilmente previsible, pero aquí tamén volve manifestarse unha forza que en boa medida nace na Ruta Xacobea que leva a Compostela”.

CERCANÍA DEL CORAZÓN. “En medio de la crisis humanitaria y sanitaria que nos afecta, la distancia social aconsejada ha de acrecentar la cercanía del corazón”. Así se expresó en su respuesta al delegado regio el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quien señaló que “el testimonio del Apóstol Santiago es una propuesta cargada de significado que le llevó a beber el cáliz del Señor: a participar en su suerte. Su referencia nos compromete a no tergiversar la fe diluyéndola en categorías puramente racionales o naturalistas. Para el cristiano la vida es Cristo”.

Explicó que “este convencimiento nos guía cuando nuestra existencia discurre en la inseguridad cuyas raíces son profundas y que se manifiesta en nuestras incertidumbres y desconfianzas. Se considera que al margen de Dios la persona puede conformarse a su gusto en un proceso de deconstrucción que comporta un empobrecimiento espiritual y la pérdida del sentido de la vida, sin darse cuenta de que la fe en Dios aporta claridad y firmeza a las valoraciones éticas”. Tras recordar que la salvación proviene de Dios, el prelado indicó que la fe ayuda a “afrontar la realidad de cada día” y añadió que “es necesario cuidar también la salud espiritual, saliendo de nosotros mismos para vivir la solidaridad y la comunión con el prójimo”.

El arzobispo instó a los presentes a vivir en la esperanza del mensaje cristiano, una certeza que da sentido a la existencia a pesar de las dificultades: “La persona busca siempre remedios a sus males, sobre todo a aquellos ante los que se siente impotente, agarrándose a toda esperanza. Pero Cristo, Palabra de la vida, no es el curandero de última hora al que recurrir. La grandeza de las curaciones obradas por Él no está en lo que se ve y obra exteriormente sino en lo que significa y promete. La curación de la mujer enferma y la resurrección de la hija de Jairo significan que Dios ha tomado en su mano la suerte del hombre, manifestándose como quien hace triunfar la vida y preserva la existencia de sus criaturas, no eliminando las enfermedades y la muerte sino reconduciéndolas a la gloria de la vida eterna, tan bellamente percibida en el Pórtico de la Gloria y en la restauración de nuestra Capilla Mayor”, aseguró.