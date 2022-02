Aprobada a mellora das dotacións e servizos municipais en Roxos

Santiago. O Pleno do Concello de Santiago aprobou onte, por unanimidade, unha moción para adoptar as medidas necesarias para a mellora dos servizos e dotacións públicas relativas a iluminación pública, recollida de residuos, limpeza, zonas verdes e seguranza viaria no SUNP-25 de Roxos -localizado entre a rúa Barrosa, o CEIP de Roxos, rúa do Nabal e rúa de Muros, na parroquia de Villestro- en que existen “deficiencias en servizos municipais que se deberían corrixir para gañar calidade de vida as familias que residen neste barrio conformado por 130 vivendas”. Ao abeiro desta iniciativa, interveu Luciano López ao inicio do Pleno en representación da veciñanza.

O Bloque tamén presentou unha moción para que o Concello de Santiago habilite e reforce os puntos de acceso de información para favorecer a transición cara á administración electrónica e permitirá a presentación de trámites e solicitudes vía presencial e escrita para aquelas persoas que o desexen de acordo coa normativa en vigor. Aprobouse por unanimidade.

Outra das iniciativas dos nacionalistas foi para demandar que o Goberno local inste a Xunta a abrir o centro sociocomunitario da Porta do Camiño, tal como demandan as persoas usuarias, toda vez que rematou o período de confinamento de prevención da pandemia e quedaron sen estes servizos e actividades que se ofrecían 250 persoas maiores. Ao abeiro desta iniciativa interveu Dulcinea López ao inicio do Pleno e unha representación das persoas afectadas concentráronse ás portas do Pazo de Raxoi para reclamar o restabelecemento destas actividades sociais.

Asemade, o BNG demanda ao goberno local “restablecer as mensaxes sonoras que levan meses suprimidas en 10 semáforos céntricos da cidade, logo de recibir queixas de persoas con discapacidade visual ante a dificultade que supón para poderen cruzar e manter a súa autonomía persoal”.

Ucraína. Na sesión do Pleno celebrada onte, a Corporación municipal consensuou unha moción conxunta de todos os grupos municipais para expresar a súa “repulsa pola agresión a Ucraína por parte de Rusia e pedindo a retirada das tropas e o respecto ao dereito internacional”. ECG