Aprobada la moción para mejorar las instalaciones de la cocina económica

Era una vieja reivindicación de las personas responsables de la gestión de la cocina económica pero, hasta la fecha, no había sido recibida con respuesta positiva por parte del Concello. La petición para mejorar las instalaciones exteriores de la cocina económica, en la Praza do Irmán Gómez, consiguió salir ayer adelante en el último pleno municipal después de que fuesen los propios usuarios los que formulasen las quejas. Ellos mismos recogieron firmas en el casco histórico, especialmente en algunas de las iglesias, hasta que el BNG cogió el testigo y lo llevó al pleno. Todos los grupos de la corporación municipal aprobaron por unanimidad la iniciativa, que nace con el objetivo de evitar mojaduras o exposición directa al sol cuando los usuarios hacen cola en el exterior de la cocina económica.

Una de las principales trabas que habían dificultado el proceso hasta ahora es la dificultad para realizar obras en el casco histórico, por cuestiones patrimoniales. Esta es la explicación que se había ofrecido a la gestión de la cocina económica, desde donde se muestran ahora satisfechos. “Ya lo habíamos solicitado, pero no se podía hacer nada por ser la zona que era, ahora son los usuarios son los que se encargaron porque son los que lo sufren”, explica la coordinadora de la organización, Sor Alicia.

“Lo que se pretende es que las personas que están en la fila tengan cobijo cuando llueve, por eso se tiene que ampliar la instalación externa. Los usuarios se quedan de que se mojan”, añade. A eso se suma el calor cuando hace mejor tiempo así como el hecho de que, con la llegada de la pandemia, las colas son más largas al haber más demanda y al tener que mantener las distancias de seguridad. Actualmente, la cifra de comensales diarios en la cocina económica de Santiago se mueve en torno a los 100-150, en función del día.

En la argumentación ofrecida por el BNG antes de trasladar la propuesta a pleno se incidía en el hecho de que “a Cociña Económica de Santiago dispón da colaboración de diversas institucións públicas e privadas, xunto con voluntariado, tendo en conta suple as carencias de non dispor dun sistema público para garantir a alimentación de moitas persoas con escasos de recursos económicos. Tivo que adecuarse ás normas do comité clínico e na actualidade persoas colaboradoras coa Cociña Económica están a recoller sinaturas para procurar un sistema de acubillo da chuvia e da calor na praza do Irmán Gómez, que pode ser unha carpa ou outro método que se considere apropiado”.

Tal y como explicó en declaraciones a este periódico la concelleira nacionalista Navia Rivas, dado que en la zona es complicado edificar por cuestiones patrimoniales y por el tránsito de los vehículos, se ha realizado una propuesta abierta de cara a buscar la mejor solución. “Hai que habilitar unha estrutura, como unha carpa, un toldo... Ten que atoparse unha solución que respecto o patrimonio pero que faga o servizo. Non podo falar de prazos pero esperamos que sexa o antes posible”, explica. Rivas agradece asimismo la buena disposición mostrada por todos los grupos de la corporación: “Entendeuse que é unha necesidade que temos na nosa cidade. O Concello mostrou o respecto que hai pola Cociña Económica”.