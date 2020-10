Aprobada la nueva iluminación con focos para las fuentes históricas en el parque de la Alameda

Patrimonio. La Comisión Asesora de Patrimonio Histórico informó ayer favorablemente sobre la memoria presentada para la iluminación de las fuentes de la Alameda, una actuación que cuenta con un presupuesto de ejecución material de 10.656 euros, y que afecta a las del mirador del Paseo dos Leóns, la de los Condes de Altamira en el Paseo da Ferradura; al Estanque do Ollo, la fuente del Paseo Central, la de la Cuncha y la de San Clemente. El objetivo de este estudio es dotarlas, una vez finalice el proceso de restauración, de una iluminación que permita en horas nocturnas “apreciar as súas características e resaltar o seu aspecto, para desfrute da cidadanía”. Las obras menores, promovidas por el Servizo de Proxectos e obras do Concello, son autorizables de acuerdo con la normativa del Plan Especial del Casco Histórico, con una serie de condiciones. Entre ellas figura que la instalación de los focos de iluminación se hará coincidir con el trazado de la instalación de bombas de recirculación previstas en el proyecto de restauración, a fin de evitar nuevas perforaciones en el vaso de piedra de las fuentes. Además, la ubicación del equipo de protección e interruptores de encendido y apagado se realizará en una caja o armario que deberá situarse apartado de la fuente, en una zona ajardinada próxima a ésta, y de la forma más discreta posible. Por último, con carácter previo a la ejecución de los trabajos se realizará una prueba en una de las fuentes con el fin de evaluar el efecto final de la iluminación. Otro proyecto que ayer fu informado favorablemente fue el de la restauración de la fachada de la Inmaculada y el acceso a la Corticela, promovida por la Fundación Catedral de Santiago, y que cuenta con un presupuesto de 105.676 euros. El objetivo fundamental es la limpieza de estas fachadas. También está previsto actuar en el ábside y el pasillo interior de acceso a la capilla. ecg