Aprobado o Plan de Obras e Servizos da Diputación

Proxectos. A xunta de goberno, reunida onte en sesión extraordinaria, deu luz verde á participación do Concello no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de Concellos POS+2021 da Deputación Provincial da Coruña) para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021,e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais polo importe de 320.521 euros. Tamén se aprobou a rehabilitación de firme na vía de Edisón cun orzamento de execución material de 120.000 euros, IVE incluido, e un prazo de execución de dous meses. Tamén se acorda remitir este proxecto á Xunta para solicitar unha subvención para executar as obras con arreglo ao previsto na Orde do 18 de decembro de 2020 polo que se establecen as bases das axudas á habilitación e mellora de infraestructuras dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia. ecg