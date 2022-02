Aprobados unos presupuestos que ponen en primer lugar a las personas

El pleno del Ayuntamiento de Santiago, reunido en sesión extraordinaria, aprobó ayer el proyecto de Presupuestos y el cuadro de personal para el año 2022. Ascienden a casi 130 millones euros en ingresos y gastos, incrementándose un 3,85 % respecto del presupuesto del año 2021, y salieron adelante con los votos a favor del Grupo Socialista, la abstención de Compostela Aberta y del BNG local, y el voto en contra de los ediles del PP.

La concelleira de Economía, Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local, Marta Abal, destacó que “estamos ante un orzamento ambicioso e sensato, á altura das necesidades da capital de Galicia, e que coma sempre para este goberno, pon en primeiro lugar ás persoas”.

Tanto el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, como Marta Abal, agredecieron la voluntad de CA y del BNG de facilitar la aprobación de las cuentas, “logo dun diálogo que se plasmou no acordo asinado durante o mes de xaneiro”, indicó la concejala. “Grazas a ambos grupos, xa que se ben é certo que o proxecto de orzamentos xa contiña importantes actuacións coincidentes coas propostas presentadas por ambos grupos, non é menos certo que as achegas feitas por eles contribuíron a enriquecer o proxecto inicial”, añadió.

Abal destacó, además, “a consolidación das políticas sociais, tralo forte incremento do gasto social durante o ano 2021”. Iniciativas como el Servizo Municipal de Urxencias Sociais, el programa de Becas comedor, material escolar y actividades extraescolares o el programa de gasto relativo a la ordenanza de garantía básica se les destinarán un montante de 1.172.000 euros.

AXUDA NO FOGAR. En concreto, se incrementa un 24,02 % la partida del SAF, el Servizo de Axuda no Fogar, que pasa de 2.967.273 euros a 3.680.048. Aumenta también, en el ámbito social, el crédito destinado a los programas relativos a la mujer, en un 54,66 %; a la juventud, en un 15,08 %, y al fomento del empleo, en un 34,88 %.

“Pero tamén é o orzamento que aposta pola prestación de calidade dos servizos públicos básicos de competencia municipal”, subrayó la concelleira de Economía. Destacó, en concreto, “a aposta do equipo de goberno pola mellora das vías públicas dos nosos barrios, facéndoas máis seguras e accesibles”, con una inversión de 2.520.000 euros en las reurbanizaciones de las calles García Lorca, Mallou, Pombal, Castrón Douro, Ruela das Salvadas y Meixonfrío. También se contempla más de medio millón de euros para la pavimentación de vías en la zonas de Villestro, Laraño, Sabugueira, Verdía, Marantes, A Gracia, Marrozos, A Curuxeira y Aríns; un millón de euros para obras de rehabilitación de firmes en vías rurales y otro millón de euros para obras de rehabilitación de firme de vías urbanas.

SANEAMIENTO. Por otra parte, se duplica el gasto para actuaciones de saneamiento, con una inversión prevista de 1.093.892 euros para las obras inmediatas de abastecimiento y saneamiento de agua, de los que casi un 80 %, (841.309 euros) se destinan al rural. También se incrementa, en un 36,36 %, el crédito destinado al contrato de mantenimiento con pavimentos asfálticos, pasando de 550.000 euros a 750.000.

En materia de urbanismo, se incrementa el crédito un 67,52 %, lo que permitirá “desenvolver o planteamiento urbanístico do SUD 9/10, do SUD 5 e do Ensanche Norte, elaborar os estudos de detalle das rúas Bispo Teodomiro e Oviedo e constituír a Empresa Municipal de Vivenda e Solo, que terá como obxectivo principal a posta a disposición dos cidadáns de vivendas accesibles e de calidade”, afirmó Abal.