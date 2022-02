Aproban o período de reserva de praza das Escolas Infantís

Santiago. A Xunta de Goberno Local aprobou onte os prazos de reserva de prazas e presentación de solicitudes para o alumnado actual e os de novo ingreso das Escolas Infantís Muncipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños; e da Escola Municipal de Música. O prazo de presentación de solicitudes do procedemento de reserva de praza e traslado do alumnado actual e dos traballadores das Escolas Infantís Municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños, estará aberto entre os días 1 e 10 de marzo de 2022. O alumnado xa matriculado neste curso 2021-2022, ten dereito á renovación automática sempre que cumpran co requisito de empadroamento. ECG