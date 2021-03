Apuntalan el plan de seguridad del Año Santo con drones inteligentes

El reciente aterrizaje en Galicia de la denominada Policía Aeronáutica ha permitido reforzar la seguridad ciudadana en la comunidad desde el aire. En este contexto, la capital es una de las primeras ciudades donde se han puesto en marcha controles con aeronaves no tripuladas de cara a blindar la ciudad durante el Año Santo, que finalmente se extenderá hasta finales de 2022 a consecuencia de la pandemia, tal y como confirmaron desde la Comisaría compostelana.

Uno de los primeros trabajos con drones se desarrolló en el casco histórico compostelano la noche de este lunes, cuando el zumbido de las hélices hizo que más de un vecino de la Rúa do Vilar abriese la ventana de casa para averiguar qué ocurría en el silencioso enclave en medio de la noche. Y algunos también se llevaron una sorpresa cuando desde el sofá de su salón avistaron al otro lado del cristal un objeto volador que se movía por la calle como pez en el agua. No, no se trataba de un OVNI, sino de un dron inteligente que realizaba trabajos para el Cuerpo Nacional de Policía. Tal y como pudo comprobar EL CORREO, la aeronave no tripulada, que permite a la Policía obtener imágenes aéreas de la ciudad para luego realizar estudios que permiten trazar planes de seguridad, hizo vuelos a diferente altura en la almendra.

Se movió durante un buen rato por el entorno de la Rúa do Vilar y la plaza de O Toural, que incluso en un momento determinado tuvo limitada la circulación. Eran minutos antes de las once de la noche cuando el dron, de considerable tamaño, movido por cuatro hélices iluminadas y pilotado por dos técnicos, escoltados por una patrulla de la Policía Nacional, recogía imágenes del enclave monumental: “Es una prueba de seguridad de cara al Xacobeo”, señalaba uno de los agentes policiales a este diario.

Por su parte, fuentes oficiales de la Comisaría confirmaron que esta misión estuvo desarrollada por la Policía Aeronáutica, recién llegada a Galicia y que cuenta con bases en A Coruña y Vigo.

smartiago. Por otro lado, el Concello está ultimando la instalación de cámaras inteligentes en el marco de Smartiago. Tendrán como objetivo “reducir de forma drástica los desplazamientos con vehículos contaminantes en la ciudad histórica y prevenir los daños en pavimentos por acceso indebido de vehículos de tonelaje excesivo”, aunque también permitirá controlar otros aspectos. Las 43 cámaras que se colocarán en la ciudad cuentan con potentes algoritmos para detectar en las imágenes elementos como la matrícula de vehículos; marca, modelo, color y tipo (bicicletas, motos, turismos, furgonetas, camiones, autobuses, vehículos de recogida de residuos o de limpieza viaria); altura y longitud; placas indicadoras de tara y MMA, remolques y semirremolques, mercancías peligrosas y mercancías descargadas en la vía pública, así como la caracterización de peatones (si llevan o no mochila, por ejemplo, para distinguir a los peregrinos).