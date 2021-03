Arantza Portabales, finalista do Premio Novela Europea Casino

Santiago. O Casino de Santiago acolleu onte a presentación das novelas finalistas do Premio Novela Europea Casino de Santiago, na modalidade de novela traducida a outra lingua europea, que consta de dúas seccións: lingua galega e outras linguas oficiais do Estado. As novelas finalistas na primeira categoría son: Deixe a súa mensaxe despois do sinal, de Arantza Portabales (Ed. Galaxia); Infamia, de Ledicia Costas (Ed. Xerais), e Un lume azul, de Pedro Feijoo (Ed. Xerais).

Os libros candidatos nas outras linguas son: Canto Jo i La Muntaya Balla, de Irene Solá (Anagrama); Fractura, de Andrés Neuman (Alfaguara), e Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes (Ed. Tusquets).

Ubaldo Rueda remarcou que este novo proxecto pretende recuperar o espíritu europeísta da Unión Europea que tiña como unha das prioridades potenciar o uso de todas as linguas do continente e apoiar a tradución como vehículo de transmisión da cultura e das distintas linguas da UE. Agradeceulle a Mercedes Rosón o seu apoio a todas as actividades do Casino e resaltou de modo moi especial a colaboración constante do conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, e do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Tivo tamén un recordo moi especial para Jesús Raposo que faleceu estes días aos 99 anos e que foi durante moitos anos secretario do Casino de Santiago.

Pola súa banda, Valentín García mostrou todo o seu apoio a esta nova proposta do Casino de Santiago que sirve “para colocar a nosa lingua e a nosa cultura ao mesmo nivel cas outras europeas”.

Antón Pedreira presentou Infamia, de Ledicia Costas, e destacou que “é un thriller psicolóxico onde nada é o que parece. Unha novela de ritmo vibrante que agarra ao lector e o conduce aos sumidoiros da condición humana. Unha historia de amor odio e loucura”, dixo.

Milvia Varela foi a encargada de falar de Deixe a súa mensaxe despois do sinal e indicou que “Arantza Portabales nos describe na súa novela as confesións a un contestador que realizan catro mulleres, de distintas clases sociais e de distintas idades, que están pasando por unha situación delicada”.

Marian Rey presentou Un lume azul, da que resaltou que “é una novela negra estremecedora ambientada na cidade de Vigo. Unha obra que fala da maldade, e na que as personaxes caracterízanse pola escuridade que esconden, a desesperanza, a violencia, pero tamén nalgúns casos pola súa fraxilidade”.

Maribel Martín presentou Fractura, na que Andrés Neuman relata cunha grande sensibilidade a vida dun supervivente da bomba atómica de Hiroshima. Un home, Yoshie Watanabe, que carga con aquela traxedia pero que desde ese drama, vive unha vida con serenidade, sen necesidade de buscar nin xustiza nin compaixón dos demais”. Laura Lorenzo referiuse a Los pacientes del Doctor García, que “conecta acontecementos reais e descoñecidos da Segunda Guerra Mundial e o franquismo, construindo as vidas dos casi trescentos personaxes que aparecen na obra”.

Por último, María Baleato falou de Canto yo y la montaña baila de Irene Solà, da que dixo que “é unha novela sorprendente, tan de conto como os contos, na que se mesturan lendas extraídas da mitoloxía catalana coas creacións froito da imaxinación da propia autora”. sandra cuiña