Arantza Portabales recibe o Premio San Clemente

CASINO A Semana da Novela Traducida a outra Lingua Europea, que remata hoxe con dous actos no Casino de Santiago, promocionou a lectura das obras premiadas Deixe a súa mensaxe despois do sinal, de Arantza Portabales e Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes, e repartironse en comercios e librerías paraugas ilustrados coas obras e as imaxes das dúas escritoras.

Ás doce da mañá terá lugar a presentación coloquio de Papel, do escritor e xornalista Jesús Ruiz Mantilla, moi relacionado co Casino e co Premio San Clemente. A presentación estará coordinada por Xesús Fernández Sulleiro e Maribel Martín.

E as 19.30 horas terá lugar a entrega do premio a Arantza Portabales pola súa novela Deixe a súa mensaxe despois do sinal, e a homenaxe a Almudena Grandes.

Ademáis, entregarase o diploma de socio de honra a Ruiz Mantilla, nomeado xunto coa Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago. ecg