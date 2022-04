Arde de madrugada un coche posiblemente robado en Marantes

El cuerpo de Bomberos de Santiago de Compostela actuó esta madrugada, pasadas las 5.30 horas, en la carretera que une la iglesia de Marantes, en Santiago, con la N-550 alertados por un incendio en un vehículo. Hasta el lugar se desplazaron una dotación de seis bomberos que encontraron el coche ya prácticamente calcinado.

Las primeras sospechas apuntan a que era un coche robado, ya que no se trataba de un fuego fortuito. En todo caso, la Guardia Civil no pudo localizar al propietario, puesto que se niega a hablar con los agentes. El automóvil, un Peugeot 206, estaba matriculado en la provincia de A Coruña. Hasta que no se realice la denuncia, no se podrá investigar más sobre los hechos.

Posteriormente, el cuerpo de la capital gallega volvió al punto para proceder a la posterior limpieza de la vía.