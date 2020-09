Arranca a obra de rehabilitación da ponte de Vidán

Santiago. A xunta de goberno de Raxoi aprobará mañá a proposta do concelleiro de Medio Rural para que se proceda a adxudicación das obras de rehabilitación e consolidación da ponte antigua de Vidán, unha estructura histórica que resultou moi danada cando se levaron a cabo as obras de construcción do colector xeral do río Sar, ainda qeu xa estaba afectada pola súa antigüidade. O proxecto conta cun orzamento 447.065 euros, e será financiado a cargo do Plan Unico Povincial da Deputación da Coruña. Para a construcción da ponte, que ten unha zona de paso moi estreita, utilizáronse tanto pedra como formigón, que están moi deteriorados. ecg