Arranca a programación de Vive o verán

CENTROS SOCIOCULTURAIS. Comezaron onte a desenvolverse as actividades do programa Vive o Verán 2022, organizado pola rede de Centros Socioculturais, que oferta, nos meses de xuño e xullo, aproximadamente 2.000 prazas para actividades culturais e de ocio, repartidas en 100 sesións en diferentes localizacións e horarios. A primeira das actividades é Terrazeando, unha proposta novidosa de música en vivo que tivo lugar onte no CSC de Santa Marta. Vive o verán é un programa interxeracional, no que poden participar familias, cativada e persoas adultas. Presentouno onte o concelleiro de Centros Socioculturais, Javier Fernández, acompañado a técnica de programación Lourdes de la Cruz Pérez, e das animadoras socioculturais e coordinadoras do programa Yovana Quintanar Rodríguez e Sandra Freire López. Está dividido en nove bloques. A programación pode consultarse na web do concello, nas redes sociais dos Centros Socioculturais, e nos mesmos centros. ecg