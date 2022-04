Arranca a reforma do aparcamento en superficie da rúa Triacastela

Santiago. Onte deron comezo os traballos de acondicionamento do firme do aparcadoiro da rúa Triacastela mediante estendido e nivelación con saburras. Xa se procedeu á colocación de valado informativo. Estímase unha duración de entre dous e tres días, polo que se agarda volver permitir o acceso a finais desta semana. O Concello prega á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar.

Cabe lembrar que os traballos sufriron atrasos por mor dos problemas de subministración que sofren as empresas do sector da construción desde hai meses.

O obxectivo dos traballos é arrombar a contorna e crear unha zona ampla e co firme en condicións óptimas para que poidan estacionar os veciños os seus vehículos, que ata o de agora atopaban as máis da veces grandes balsas de auga e grandes fochancas no estacionamento. ECG