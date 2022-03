Arranca a V edición do festival de poesía ´Alguén que respira!´

Santiago. O festival de poesía Alguén que respira!, arranca este venres 18 a súa quinta edición co apoio da Xunta e recuperando o modelo de catro xornadas consecutivas dos seus inicios. Baixo o lema Corpos, disidencias, desexo, reunirá no Teatro Principal de Santiago a destacadas personalidades da poesía contemporánea. Así o anunciaron onte en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a concelleira de Acción Cultural do Concello de Santiago, Mercedes Rosón, acompañados do escritor Antón Lopo, encargado da dirección do festival.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade mostrouse satisfeito de “irmos recuperando eses espazos e eses tempos que non foron posibles na pandemia e ter outra vez Alguén que respira! en catro xornadas seguidas que converten a capital de Galicia en capital da poesía galega, da poesía en galego”.

O Festival será unha oportunidade única para ver sobre un mesmo escenario a persoas tan destacadas na creación poética, ademais de músicos cunha ampla traxectoria como por exemplo, Rodrigo Cuevas ou Projecto Mourente.

As entradas serán gratuítas e poderán reservarse desde este venres 18 na propia taquilla do Teatro Principal.ECG