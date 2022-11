Arranca con éxito un Festival Cineuropa consolidado entre los grandes de España

El Teatro Principal acogió ayer por la tarde la sesión inaugural de la 36º edición del Festival Cineuropa, en la que se proyectó la película Un beau matin, de la directora francesa Mia Hansen-Løve y que formaba parte de la Sección Oficial Europea. Y hoy tendrá lugar la primera gran jornada del festival, que celebrará distintas actividades repartidas por tres grandes escenarios: Multicines Compostela, el Salón Teatro y el Teatro Principal.

En el primero se inaugurará la jornada a las 17.00 horas, cuando se proyectará Gentlemen prefer blondes (Howard Hawks, 1993). En el mismo lugar se podrá posteriormente: a las 19.00h Singin in the rain (Stanley Donen / Gene Kelly, 1952) y a las 21.00h, 8 femmes (Francois Ozon, 2022).

Por otro lado, el Salón Teatro acogerá otras tres actividades, empezando a las 18.00h con el Programa 1: Panorama Audiovisual Galego + Presentación y Coloquio. A las 19.30h le seguirá la película Delo (Aleksey German Jr., 2021), y dos horas más tarde El caso Padilla (Pavel Giroud, 2002).

TEATRO PRINCIPAL. Este tercer y último escenario de esta jornada de Cineuropa también cuenta con tres actos, entre ellos el más destacado del día. A las 20.00h, se hará entrega del premio del festival a la actriz madrileña Ana Belén, justo antes de proyectar una de sus grandes películas: El amor perjudica seriamente la salud (Manuel Gómez Pereira, 1996). Si bien este es el momento más esperado, cuenta con un “telonero” de nivel, y es que antes, a las17.45h, podrá verse el film Living (Oliver Hermanus, 2022). Y para acabar, a las 22.45 será el turno de Mantícora (Carlos Vermut, 2022).

EL FESTIVAL. Cineuropa se describe como la maravillosa sensación de disfrutar del cine en la gran pantalla, cine de prestigio para público heterogéneo que mantiene intacta la columna vertebral del festival. “Compostela, en noviembre, es el cine que transita del Teatro Principal al Salón Teatro, de Numax a los Multicines Compostela y al Auditorio de Galicia, espacios que abren sus puertas a la creatividad, a la multiculturalidad y a la pasión”.

Compostela y Cineuropa se reafirman en sus raíces, como lo hace el cine en sus clásicos, y por eso se le rinde homenaje a talentos como el director Jean-Luc Godard y la actriz China Zorrilla. Sin embargo, el festival mantiene invariables secciones como la Europea, Latinoamericano, Docs Cineuropa o el esperado Maratón, secciones que desde las primeras ediciones hicieron quedar expectantes a los asistentes por poder ver en nuestra ciudad a la mejor selección de filmes de las muestras más importantes de todo el mundo.

En esas y en otras secciones se podrá asistir en los próximos días a la proyección de los últimos trabajos de reconocidos cineastas como Rodrigo Sorogoyen, Rebecca Zlotowski, Paul Schrader, Mia Hansen-Løve, Denis Côté, Hirokazu Koreeda y explorar las propuestas de realizadores emergentes como Charlotte Lee Bon, Mikel Gurrea, Alice Diop, Paul Saintillan o Valentina Murel.

En esta 36 edición se reivindica el cine musical, una mirada a las bandas sonoras, a las coreografías, al olvido de la tristeza para poner música y revivir esas icónicas imágenes que ya forman parte de nuestro imaginario. Se recuerda el cruel coreógrafo interpretado por Roy Scheider en All that Jazz, el malvado magnate de A pantasma do paraíso de Brian de Palma, la pareja protagonista de New York, New York de Martin Scorcesse o el abrigo amarillo que vestía Catherine Deneuve en Os paraugas de Cherburgo.

Treinta y seis ediciones de Cineuropa ya cuentan una historia, la de un festival que va de boca en boca, la que se muestra en los integrantes del jurado nuevo que desean participar tras escuchar hablar de Cineuropa en su familia. Los organizadores muestran desde hace tiempo su orgullo por Cineuropa; “del camino transitado y de un presente en el que continuamos en la búsqueda de la mayor utilidad para nuestros objetivos, trabajando esperanzados para adaptarnos a los nuevos valores y a las nuevas estructuras”.