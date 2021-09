Arranca el vanguardista WOS Festival, cargado de electrónica

Iván Arias es, sin lugar a dudas, uno de los mayores promotores musicales de nuestro país. En su haber hay gestas mayores propias de un gigante. Por poner un solo ejemplo concreto y profundamente ilustrativo, fue capaz de traer a Compostela al cerebro de los Silver Apples, el recientemente desaparecido Simeon Coxe III, neoyorquino, el pionero de la música electrónica en el contexto del rock&roll. Aún ahora recordamos una entrevista a John Lennon en los años de mayor influencia de los Beatles. Se le preguntó algo muy curioso: “Son ustedes el grupo más influyente del mundo, de acuerdo. Pero, ¿cuál sería la solución de continuidad? O bien, ¿cuál sería el grupo que daría la gran sorpresa tras su reinado?”.

La respuesta de Lennon, que por aquél entonces vivía en Nueva York, y que se había casado hacía poco en Gibraltar con la artista multidisciplinar Yoko Ono y acababa de alumbrar a su hijo Sean, fue decididamente insólita: “Sin lugar a dudas, los Silver Apples...” Evidentemente, eso fue una gesta, un logro hecho con un ojo clínico extraordinario: mostrarnos uno de los secretos más desconocidos y valiosos de la evolución de la música popular. Paralelamente, Arias fue de los que luchó denodadamente para sacar a flote los nuevos valores que se estaban gestando en nuestro país.

Valga, simplemente, atestiguar el hecho de haber descubierto a las formidables Bala y haber posibilitado que grabaran sus primeros discos en el sello Matapadre, Human Flesh y Lume. Hace pocos días uno podía comprobar el buen estado de salud del dúo en el escenario viveirense del Resurrection Fest, presentando su última grabación, Maleza. Pues bien. Otro de los logros mayores de nuestro hombre fue organizar, hace ya varios años, un festival integrado por la música más arriesgada, y quizás más vanguardista, centrada en esencia (aunque no sólo) en la vertiente electrónica. Y nos dio una gratísima sorpresa a todos. Las anteriores ediciones constituyeron un flash deslumbrante.

Todo el público solía salir de los conciertos con la sensación más profunda de haber tomado contacto con algo realmente nuevo y vibrante. A partir de hoy podrán comprobarlo ustedes mismos en la nueva edición (la quinta) del Work on Sunday Festival Son Estrella Galicia en diversos escenarios de la ciudad. Ahí podrán comprobar el valor de nombres míticos de la escena: Elori Saxl presentando The Blue of Distance.

O la artista de Kazajistán Galya Biengalieva, y Blink a Few Times To Clear Your Eyes de la neerlandesa-italiana afincada en Berlín Grand River, (ambos en la Iglesia de la Universidad, lugar donde también actuará el músico y productor kenyata KMRU). O, en el Teatro Principal, el francés Jonathan Fitoussi. Habrá gente veterana, como el pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, de 72 años, o el dúo de sintetizadores modulares Driftmachine...

Las entradas para el WOS Festival tienen carácter gratuito y se pueden obtener a través de la página web del festival (wosfestival.es) o de la Cidade da Cultura.