Arranca hoy la huelga indefinida del personal de la uci del Clínico para pedir mejoras en el Servicio

sanidad. El personal de la uci de Adultos del hospital Clínico inicia hoy una huelga indefinida, que tendrá lugar todos los lunes, para demandar mejoras en la infraestructura del centro y en la situación laboral de los trabajadores. El paro está convocado por la CIG. Con todo, la demanda principal que ha llevado a esta convocatoria, que tiene un cariz simbólico ya que los servicios mínimos son del 100 por cien para garantizar la asistencia sanitaria, ha sido la falta de acondicionamiento de la uci. Estas obras fueron comprometidas en junio por parte del Sergas, pero finalmente no se ejecutaron porque, tal y como justificaron en días pasados el propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago-Barbanza, no estarían listas para el momento actual, en el que se preveía la segunda ola de covid. De hecho, el conselleiro se comprometió a que se llevarían a cabo en cuanto la situación lo permitiese. Además, el personal también ha advertido de que en este servicio no se tiene previsión de cómo cubrir las bajas laborales de haberlas y ha denunciado que se han suspendido los permisos y vacaciones por la “falta” de personal para cubrir huecos. El Diario Oficial de Galicia publicó en su edición de este viernes la orden de servicios mínimos, fijados en el 100 por cien con el objetivo de “garantizar la atención a los usuarios que no se puede aplazar sin consecuencias negativas para la salud”. Con esa finalidad, para la determinación de los servicio mínimos, se ha establecido “como criterio rector la cobertura del 100 % de la actividad” del área de cuidados intensivos de adultos en los siguientes colectivos profesionales: personal licenciado sanitario; personal sanitario diplomado y de formación profesional, de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y de gestión y servicios, celador y auxiliar de la función administrativa. ecg