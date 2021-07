Arranca la campaña para garantizar la accesibilidad

··· Las actuaciones se llevarán a cabo en los pasos de peatones situados en la avenida de Xoán XXIII, rúa dos Xasmíns, Burgo das Nacións, Alexandre Bóveda, cruce da rúa Lavadoiro y do Río, García Lorca, Irmandiños, Ulpiano Villanueva, do Valiño, París, Fontes do Sar, Portomarín, Ramón Piñeiro, Romero Donallo, República Arxentina, plaza de Galicia, Hórreo, avenida da Liberdade, cruce de la rúa Banquete de Conxo con la do Penedo, y cruce de Constantino Limia Nogueira con rúa da Virxe de Fátima.

··· Las previsiones son que esta primera fase se desarrolle a lo largo de los próximos nueve meses, y a partir de ahí se extienda al resto de la ciudad.