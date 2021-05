Arranca la Feira do Libro recordando el “poder sanador” de la literatura

“Este é o momento de mercar libros, gozar da lectura e agradecerlle ao sector o que fixo por nós nos meses máis duros da pandemia, abrindo portas desde a que evadirnos e superar momentos de tanta incerteza”. Estas palabras dichas ayer por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en la apertura de la 40 Feira do Libro de Santiago, es el leit motiv de una de las citas tradicionales de la primavera, inaugurada en el Paseo da Alameda con Arantza Portabales como pregonera, y que ha conseguido mantenerse con éxito, incluso en los tiempos más complicados.

La escritora donostiarra afincada en Compostela desde hace 27 años, licenciada en Derecho por la USC y funcionaria de la Escala Superior de Finanzas de la Xunta, recordó sus vivencias en la capital gallega, “a cidade que me veu nacer como escritora”, y dejó clara su pasión por los números y las letras, haciendo un repaso de la situación actual del sector.

“Tan so o 17% dos escritores en Galicia teñen dedicación exclusiva en exclusiva á escritura; o 54% das autoras e autores recibiron por este concepto, no último ano, menos de 1.000 euros, e para o 72% do colectivo, os dereitos de autoría supoñen menos do 10% dos seus ingresos anuais”, señaló la autora, añadiendo que “os ingresos medios por dereitos de autoría sitúanse lixeiramente por riba dos 1.595 euros, e tan só o 6% ten como fonte única de ingresos o seu labor na escritura, o cal non implica que estes sexan os suficientes para unha vida digna”.

“Só o 6% das escritoras e escritores teñen unha dedicación regular a xornada completa, e para o 14% do total a súa dedicación relativa á escritura é sempre esporádica ou parcial, e pola contra, o 70% de persoas que escriben e publican en galego teñen obras traducidas a outros idiomas”, afirmó Portabales, que también habló de sus propios números, de las casi 102.000 palabras de su última novela en castellano y las 95.000 de su original en gallego.

“E de os vinte meses que traballei nela, o que se traduce en máis de 600 días, e das seis horas que tardei en ver que era ofrecida por unha páxina de descargas ilegal”, añadió la autora, que tiene claro que “os escritores escribimos para converter os 420 días que se cumpren hoxe dende que arrincou o confinamento, en calor e color”.

Y tras recordar todas las cosas que cuentan en los libros, también quiso “lembrar a todo o mundo que mentres todos estabamos pechados, cando a fatiga, esa que demos en denominar pandémica, e aínda temos pegada á pel, nos abatía, os libros foron a compañía que acougou o abatemento”, por lo que aprovechó para invitar a los compostelanos a “leer e mercar”.

“Doten de dignidade á nosa cultura. Esnaquicen esas cifras que amosei friamente do Libro branco das escritoras e escritores en lingua galega. Esas cifras da vergoña. Demostren que os que contamos, contan nesta sociedade”,dijo Portabales, cerrando su pregón con los números de la feria “cuadraxésima edición, máis de 60 actividades, seis casetas, todas seguras, e infindas ganas de Cultura”.

fomentar la lectura. Por su parte, el presidente de la Federación de Librerías de Galicia, Ramón Domínguez, agradeció la ayuda de las administraciones y de los escritores que firmarán sus obras estos días, la acogida de esta “festa dos libros”, y el esfuerzo de los compañeros que participan para “mostrar a produción literaria, tanto en galego como noutras linguas”.

“Os libreiros estamos en débeda cos lectores polo seu comportamento e o seu apoio durante a pandemia, que nos permite seguir adiante”, y recordó que “unha sociedade que lee e unha sociedade que progresa”, haciendo hincapié en la capacidad transformadora de los libros.

También el diputado de Cultura, Xurxo Couto, que participó en representación de la Diputación de A Coruña,

habló del trabajo y dedicación de los libreros y animó a “poñer en valor, coñecer e comprar máis libros”, una premisa en la que coincidió con el

conselleiro de Cultura, que aprovechó para hacer un llamamiento a la ciudadanía animando a la sociedad “a fomentar a lectura desde a infancia e a continuar achegándose á cultura para devolverlle aos profesionais e creadores o moito que nos deron durante o confinamento”.

Román Rodríguez recordó el compromiso del Gobierno gallego con el sector de las letras, que se refleja en diferentes iniciativas puestas en marcha desde la Consellería, además de las diferentes ayudas para dinamizar el sector, y animó a “achegarse aos escritores, interactuar con eles e comprar moitos libros”.

Un mensaje que también estuvo muy presente en la intervención del regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, que se mostró “optimista co futuro” e “moi feliz “ por haberse recuperado la afición lectora durante el confinamiento, destacando la capacidad de reflexión que dan los libros, siendo “unha oportunidade de pensar e desenvolver a imaxinación, o que resulta moi enriquecedor”.