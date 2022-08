Arranca ‘Olladas máxicas no Gaiás’ para facilitar a conciliación ás familias

A Cidade da Cultura pon hoxe en marcha Olladas máxicas no Gaiás, unha nova actividade pensada para facilitar ás familias a conciliación nas semanas previas ao comezo do curso escolar, cando a oferta para nenas e nenos é máis reducida. Durante as mañás do 29 de agosto ao 9 de setembro, o Museo Centro Gaiás acollerá este campamento urbano deseñado para que a rapazada poida explorar a arte, a música, a maxia e o deporte dende perspectivas que fomenten os valores de solidariedade e igualdade.

Con esta nova actividade, a Cidade da Cultura afonda na súa liña de programación familiar cunha proposta que atende as necesidades de conciliación de nais e pais de maneira transversal, contribuíndo ao desenvolvemento dun sistema integral de coidados que promove a corresponsabilidade entre homes e mulleres.

A iniciativa forma parte do Plan Corresponsables, posto en marcha pola Xunta a través dun convenio de colaboración entre as consellerías de Cultura, Educación, FP e Universidades e de Promoción do Emprego e Igualdade para ofrecer alternativas de conciliación nas bibliotecas, arquivos e museos de xestión autonómica.

ARTE, EXPERIMENTACIÓN E MAXIA. Olladas máxicas no Gaiás inclúe un variado programa de actividades dirixidas a nenas e nenos entre os 4 e os 14 anos de idade. Haberá xincanas, obradoiros de creación de xogos e contos, de experimentación con cores, formas e volumes, rutas mitolóxicas e un espectáculo de maxia que realizarán as propias nenas e nenos coas técnicas de ilusionismo que aprenderán no campamento, e coas que poderán logo fascinar na casa ás súas familias. Ademais, ao tempo que aprenden a investigar obras de arte, cancións e películas, poderán descubrir ás mulleres que foron e son referentes no campo artístico, deportivo ou científico, entre outros.

O campamento organízase en dúas quendas segundo tramos de idades: a primeira, do 29 de agosto ao 2 de setembro, será para pequenas e pequenos de 4 a 8 anos. Na segunda, do 5 ao 9 de setembro, poderá participar a rapazada de 9 a 14 anos. As actividades desenvolveranse na Cidade da Cultura de 10 a 15 horas, de luns a venres, e haberá tamén un servizo madruga, baixo demanda, desde as oito da mañá.

As prazas para Olladas máxicas no Gaiás pódense reservar a través de Ataquilla, a un prezo de 15 euros por persoa.

PLAN CORRESPONSABLES GALICIA. En total, ao abeiro do Plan Corresponsables promovido pola Xunta desenvolveranse preto de 40 accións con máis de 1.300 prazas ata o mes de decembro. O programa inclúe campamentos e obradoiros relacionados co ámbito cultural, actividades de animación á lectura e de reforzo educativo, entre outras, todas elas prestadas por persoal cualificado.

Ademais das actividades programadas na Cidade da Cultura, o plan estende o seu ámbito de actuación ás bibliotecas públicas Miguel González Garcés da Coruña, de Lugo, Nós de Ourense, Antonio Odriozola de Pontevedra, Juan Compañel de Vigo e Ánxel Casal de Santiago de Compostela; os arquivos do Reino de Galicia na Coruña, Histórico Provincial de Ourense e Histórico Provincial de Pontevedra, e os museos do Castro de Viladonga, de Belas Artes da Coruña e Etnolóxico de Ribadavia.

‘OBXECTOS DE DESEXO’. Por outra parte, a Cidade da Cultura despide este domingo a exposición Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 1924-2020 que xa colleitou preto de 30.000 visitas desde a súa apertura en abril.

A mostra ofrece a posibilidade de contemplar unha das antoloxías sobre deseño contemporáneo e arte surrealista máis sobresaíntes, cunha escolma de 280 obras que inclúe pinturas, esculturas, obxectos ou fotografías, pezas asinadas por artistas tan significativos como Man Ray, Le Corbusier, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Meret Oppenheim, Ray Eames ou Frederick Kiesler, entre outros.

Tras a súa estancia en Compostela, esta mostra que xa itinerou por cidades españolas como Madrid ou Barcelona, viaxará a Londres, onde poderá visitarse a partir de outubro no prestixioso London Design Museum.

Con entrada de balde, a mostra pode visitarse en horario de 10.00 a 20.00 horas. Ademáis, a CdC ofrece un programa de visitas comentadas gratuítas nas que cómpre reservar praza a través da web da Cidade da Cultura.