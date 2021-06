Arrancan as xornadas de industria da Maker Faire

Innovación. O alcalde de Santiago participou onte na apertura das xornadas de Industria de Maker Faire, adicadas ás temáticas da dixitalización, a biotecnoloxía e os videoxogos. O rexedor destacou que as crises “supoñen un espazo de oportunidade que debemos aproveitar”. Agradeceu o papel de “todas as persoas que fan posibles estas xornadas” a animou a todos os participantes sinalando que “o futuro está aquí, e é noso”. Xosé S. Bugallo foi o último intervir. Antes fixérono, por este orde, Marcos Saavedra, da organización Maker Faire Galicia; Ana Sánchez, directora da zona noroeste de APD; Fernando Guldrís, director do IGAPE; e Ana Isabel Vázquez Reboredo, directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura. Na súa intervención, o alcalde destacou que xa antes da crise había tres elementos clave para o desenvolvemento da economía, a dixitalización, a innovación e o emprendemento. As crises, indicou, ademais de ter un efecto igualitario, “supoñen unha enorme aceleración deses procesos de cambio. Non é algo novo. Simplemente o acelera. Polo tanto tanto, a dixitalización, a innovación e o emprendemento van seguir estando no centro da actividade”. No caso de Santiago, continuou, “a maior prioridade céntrase xustamente na biotecnoloxía e na formación, que é un elemento moi coincidente co que se está plantexando nestas xornadas”, engadiu Sánchez Bugallo. As xornadas de Industria celébranse ata mañá. As temáticas sobre as que virarán son a dixitalización, a biotecnoloxía e os videoxogos. Aquí destacan os nomes de César de la Fuente, elixido polo MIT como un dos mozos máis innovadores do mundo, ou Keisha Howard, referente mundial na loita pola inclusión no mundo dos videoxogos. Durante estas xornadas levarase a cabo a xa clásica competición de proxectos, onde os 10 máis innovadores de todos os presentados optarán a ser o mellor proxecto. Ademais disto, haberá numerosas mesas onde se debaterá sobre diversos temas como a liberación de patentes nas vacinas, os modelos de negocio baseados no opensource ou como os videoxogos poden utilizarse para adestrar o noso cerebro. REDAC.