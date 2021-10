Art for Dent: gran mural solidario da Mona Lisa

CASTIÑEIRIÑO. Art for Dent é un proxecto artístico e solidario da Asociación Galega da enfermidade de Dent que pretende visibilizar, desde a cultura e a arte, esta doenza minoritaria que afecta gravemente os riles. Dentro das accións que levan a cabo está a realización de murais artísticos ao longo da xeografía galega. O último, que recrea a famosa Mona Lisa, viste xa unha parede na rúa do Restollal, no Castiñeiriño. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, achegouse onte ata a zona xunto cos responsables da asociación. ECG