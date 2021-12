Artesanía, moda, tendencias e moito máis para gozar do Mercado da Estrela

Santiago. O Mercado da Estrela, que se celebra en Santiago dende este xoves ata o domingo, festexa este Nadal o seu 10ª aniversario. Neste festival, coorganizado polo Concello e Correveydile, as persoas creadoras de Galicia amosan o froito do seu talento nas vésperas das festas para que os visitantes desfruten das súas creacións, pezas, produtos, elaboracións e composicións durante o evento ou as convirtan en orixinais e innovadores agasallos adquiridos baixo o selo de #talentogalego.

Posicionado como centro neurálxico en Galicia para as compras, os reencontros e os brindes na semana previa a Noiteboa, o Mercado da Estrela conta co patrocinio da Direccion xeral de Comercio e Consumo apoiando á marca Artesanía de Galicia, Turismo de Santiago de Compostela, Estrella Galicia e Gadis, o apoio de Paco&Lola, Vermú Lodeiros e Finsa e a colaboración do Seminario Maior, a “Hospedería San Martín Pinario”, Abanca e o Centro Don Bosco como localizacións anfitrionas do evento.

Case un centenar de marcas de artesanía, moda, ilustración, xoguetes, fotografía, deseño, decoración, produtos enogastronómicos e últimas tendencias participan na feira creativa contemporánea durante a fin de semana previa a Nadal nunha oferta que completará a súa proposta para este aniversario con foodtrucks, postos de restauración e un atractivo programa de concertos, sesións picadiscos e obradoiros deseñados para gozar da creatividade e do tempo compartido.

O Mercado da Estrela, que tamén inclúe programación musical, é un festival de balde que reparte os seus contidos entre diferentes espazos de destacado valor histórico e patrimonial de Santiago de Compostela para redescubrilos a través dun percorrido que permite coñecer a impresionante riqueza arquitectónica e cultural desta cidade Patrimonio da Humanidade mentres se desfruta do animada ambiente que caracteriza ao festival e se descubre o talento creativa das novas marcas de Galicia. REDAC.