As asociacións de dano cerebral fan o Camiño

Santiago. O proxecto Camiñando polo dano cerebral achégase ao seu fin, o 24 de setembro. Trala celebración do trail e andaina solidaria do domingo en Ourense, só quedan programadas catro charlas informativas e a actividade que culminará esta iniciativa: o percorrido da última etapa do Camiño de Santiago por parte das asociacións de Fegadace.

As persoas con dano cerebral van ser as protagonistas desta actividade. Grupos procedentes das cinco asociacións de Fegadace van facer xuntos un tramo da última etapa do Camiño, ata a Praza do Obradoiro, para logo gozaren dun xantar conxunto no Parque de Galeras. A cita é hoxe e o punto de encontro e de partida é Salgueiriños, onde chegarán pola mañá os vehículos adaptados procedentes da Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e diversos puntos da comarca de Santiago. Está prevista a participación dunhas 200 persoas, na súa maioría usuarias das nosas asociacións, pero tamén profesionais, voluntarias e familiares. Partirase de Salgueiriños ás 11.00 horas, desprazándose pola avenida de Xoán XXIII ata a rúa de San Francisco. redacción