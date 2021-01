As campás do Camiño de Santiago recollidas nunha novedosa páxina web

Badaladas.gal é unha web que contén un inventario das campás do Camiño de Santiago en Galicia, tanto do Camiño Francés dende O Cebreiro como do Primitivo dende Fonfría, na Fonsagrada.

O traballo foi realizado por Xesús Álvarez, músico e prexubilado de Telefónica de Lugo, entre os anos 2019 e 2020. Contou cunha subvención do programa O Teu Xacobeo da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, e inventariáronse 187 campás en 80 igrexas, capelas, catedrais e mesmamente algunha Casa do Concello, localizadas nos camiños Francés e Primitivo.

Xa que o acceso ás campás non é doado, esta páxina pretende achegar o coñecemento das campás ao público, e mesmamente tocalas e escoitar o seu son sen subir ao campanario.

“A idea de badaladas.gal sae dunha mestura de ciscunstancias. Tocar as campás na procesión da festa en Sistallo, onde nacín. Ese contacto coas campás espertou o meu interese por elas. Tamén ser músico, pensar que se pode facer música coas campás e ter traballado en Enxeñería Planta Exterior saíndo pola provincia, e agora poder revivir un traballo de campo. En suma, facer este traballo foi lembrar vivencias”.

Na páxina de inicio pódese ver a localización no mapa e o listado dos lugares onde hai campás, tanto igrexas, capelas ou catedrais como algunha casa consistorial. Logo, nas páxinas de cada unha destas localizacións aparecen fotografías das campás coas súas inscricións, onde pode verse –non en todas, xa que hai algunhas sen elas– o ano en que se fundiu a campá, o artesán que a fixo, quen a doou, se é o caso, e outros datos históricos nalgunhas delas.

Pódense escoitar as campás de cada lugar no audio que aparece en cada ficha. Nos datos da campá móstranse as medidas –onde foi posible subir ó campanario– a nota musical fundamental da campá, xa que teñen moitos harmónicos, e o estado no que está. En certas páxinas vense imaxes de reloxos mecánicos, carillóns, fermosas vistas dende o campanario ou algunha curiosidade.

Toques. Outras páxinas presentan toques que se recolleron a campaneiros, como o toque “a dobrado”, toque “a largo” e toque “a releixar” –a defunto– así como a antigüidade e as inscricións que se ven nas campás. A máis antiga inventariada neste traballo é a campá pequena da capela de Santa María da Catedral de Santiago, do ano 1380. A máis recente, a grande da igrexa de Liñares, que procede do ano 2008.

Por último, unha das conclusións deste traballo é que as campás aínda seguen a ser un medio de comunicación para os veciños, xa que moitas veces, logo de facer a gravación das badaladas das campás, viñan preguntar se morrera alguén.