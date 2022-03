As Cancelas sortea un vale en el Día del Padre

As Cancelas encara la primavera con el lanzamiento de la campaña “Mucho más”, con la que ofrecerá en los próximos meses numerosas acciones para toda la familia, así como numerosas promociones online y offline. Y para empezar a lo grande, los clientes del centro comercial pueden hacer el mejor regalo del Día del Padre. Hasta el 19 de marzo, los clientes y amigos de As Cancelas que suban a la web del centro comercial una felicitación a sus padres entrarán en el sorteo de un vale regalo por valor de 500 euros para en As Cancelas. ECG