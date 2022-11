As casas do Cebro e de Afora optan a un premio polo seu labor sostible

Santiago. A Casa do Cebro e a Casa de Afora veñen de se presentar ao Premio ‘Mellor actuación de sostibilidade en SICTED’. Esta postulación foi o resultado do traballo que realizou Turismo de Santiago con estes sobresaíntes aloxamentos do rural compostelán para definir a candidatura a presentar aos premios de Calidade Turística. O conxunto paisaxístico composto por ambas edificacións atópase no lugar de Correxíns, na parroquia compostelá de Figueiras.

As Casas do Cebro e de Afora seguen como estratexia o concepto de ‘sistemas baseados na natureza’ para alcanzar os obxectivos de baixa pegada ecolóxica e resiliencia, e a meta final da sostibilidade, tal e como figura no informe medioambiental anexo á candidatura. Este conxunto paisaxístico atópase no lugar de Correxíns, na parroquia compostelá de Figueiras, e as edificacións, na falda do Monte Pedroso, están rodeadas de carballeiras, leiras e pasteiros. Deste monte proceden as augas dos abundantes manantiais que regan o val de Figueiras, sendo a xestión da auga un dos elementos centrais da súa estratexia de sostibilidade.

Ambas casas forman parte do proxecto Sicted dende os primeiros anos da súa implantación na cidade. Nos últimos anos, dende Turismo de Santiago fíxose un traballo de asesoramento específico para apoiar a estes aloxamentos na introdución de innovacións encamiñandas cara a sostibilidade, seguindo os criterios marcados na Axenda 2030. Así, o conxunto é unha mostra da casa rural galega que en tempos acolleu a xeracións dunha familia labrega adicada a unha agricultura de autoconsumo. O cultivo das terras e a manutención do gando producía alimentos para o consumo familiar, que se complementaba co aproveitamento forestal.

Ambas casas foron reformadas integramente seguindo criterios de sostibilidade en todos os procesos, co dobre obxectivo de ser o máis eficientes posibles e transmitir os valores da sostibilidade a súa clientela. Nesta rehabilitación buscáronse materiais orixinais e autóctonos, fomentando a economía circular: a pedra, a madeira e o ferro foron reaproveitados doutras construcións orixinais do país. Tras as rehabilitacións, mantense un destacado e meritorio proceso de mellora continua co obxectivo de alcanzar a sostibilidade mediante unha pegada ecolóxica mínima.

Os premios Sicted entregaranse na vindeira edición de Fitur, que se celebrará en Madrid do 18 ao 22 de xaneiro. ECG